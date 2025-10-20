Dollármilliárdos mentőcsomag ellenére is szakad a valuta, hiába a láncfűrészes rendcsinálás

A hétfőn bejelentett megállapodás kulcsfontosságú eleme annak az átfogó mentőcsomagnak, amelyet Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter állított össze Milei számára a volatilis dél-amerikai gazdaság stabilizálása érdekében.
A devizacsere-egyezmény mellett az Egyesült Államok az elmúlt két hétben argentin pesót is vásárolt, és Bessent egy másik, hasonló értékű, bankok és magánintézmények által finanszírozott eszköz létrehozását is koordinálja.
A megállapodás konkrét feltételeiről egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Nem világos, hogy Argentína milyen engedményeket tett a megállapodás részeként a szigorú költségvetési politikájának fenntartásán túl, illetve hogy mikor lép életbe a csereügylet. Az amerikai pénzügyminisztérium még nem adott ki saját közleményt az ügyben.
Az argentin dollárkötvények árfolyama kezdetben emelkedett a központi bank bejelentésére, a 2035-ben lejáró kötvények értéke akár egy centtel is nőtt, mielőtt visszaesett volna.
A peso pedig akár 2,1%-kal is gyengült, elérve az 1481 peso/dollár árfolyamot a helyi kereskedésben, ami közel van a kereskedési sáv felső határához.
Milei a múlt héten találkozott Donald Trump elnökkel a Fehér Házban, miközben csapata, Luis Caputo gazdasági miniszter vezetésével, az előző héten Washingtonban tárgyalt Bessent munkatársaival, mielőtt részt vett volna a Nemzetközi Valutaalap éves ülésein. A Fehér Házban Trump figyelmeztette, hogy a dél-amerikai országnak nyújtott segítség a jó választási eredménytől függ, ami aggasztotta a befektetőket, hogy a segítség esetleg csak a szavazás után érkezik.
Áprilisban Argentína megkapta egy 20 milliárd dolláros IMF-hitel nagy részét, amely azzal járt, hogy Milei feloldott néhány devizakorlátozást és hagyta a pesót egy sávon belül lebegni.
Az argentin tisztviselők azonban különféle módokon támogatták a pesót, például határidős szerződések vagy dollárok eladásával, ami piaci spekulációkat váltott ki arról, hogy a valuta továbbra is túlértékelt.
Az argentin valuta továbbra is gyengül, annak ellenére, hogy az amerikai pénzügyminisztérium pesót vásárol és egy hónapja folyamatosan jelzi, hogy megállapodás várható. Az argentin devizakereskedők becslései szerint az USA pénteken több mint 200 millió dollárt adott el peso tranzakciókban, folytatva a korábbi napok beavatkozásait.
A peso októberben eddig 5,7%-kal, az év elejétől pedig közel 30%-kal gyengült, ami mindkét időszakban a legrosszabb teljesítmény a feltörekvő piacokon.
Az argentinok október 26-án újítják meg a képviselőház felét és a szenátus harmadát. Milei libertárius pártjának, amely jelenleg kevesebb mint 15%-os képviselettel rendelkezik, erős szereplésre van szüksége az időközi választásokon, hogy elfogadtassa ambiciózus megszorító programját, és bizonyítsa a befektetőknek, hogy piacbarát reformjai tartósak lesznek.
