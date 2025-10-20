  • Megjelenítés
Eddig bírta a Keleti pályaudvar: meghibásodás miatt akadozik a vonatforgalom
Gazdaság

Eddig bírta a Keleti pályaudvar: meghibásodás miatt akadozik a vonatforgalom

MTI
A biztosítóberendezés meghibásodása miatt hétfő kora délutántól változásokra kell számítani a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok forgalmában; a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordul vissza, vagy késéssel indul - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a Keleti pályaudvaron a biztosítóberendezés meghibásodása miatt ideiglenesen - a hiba elhárításáig - kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A Z60-as vonatok Rákosra érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé. A sülysápi S60-as vonatok nem közlekednek,

a Z60-as vonatok Budapest és Sülysáp között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Mátra és az Agria InterRégiók Kőbánya felsőre érkeznek és onnan indulnak Gyöngyös, Eger felé. A gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló miskolci és Tokaj IC-k Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak. A Mecsek IC-k Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak Sülysáp, Szolnok felé.

A békéscsabai IC-k Budapest helyett Szolnokon fordulnak vissza.

A Mávinform a városon belüli közlekedésre a BKK járatait ajánlja, a vasúti jegyek érvényesek a BKK meghatározott járatain is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás

