Egymilliárd köbméter vizet kellett visszatartani: olyan mélységbe húzódott a talajvíz, ahonnan a növények már nem tudják felvenni

A folyók medre egyre mélyül, az aszály évről évre rekordokat dönt, miközben a talajvíz olyan mélységbe húzódott vissza, ahonnan a növények már nem tudják felvenni – hangzott el az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára beszélt a hazai vízgazdálkodás kihívásairól.
A fő vízfolyásokból, a nagyobb folyókból, amelyeknek a vízhozama elégséges ahhoz, hogy az ökológiai vízigények kielégítésén felül ki lehessen belőlük vezetni a tájba, kellene a mezőgazdaságnak vizet biztosítani, de ehhez szükség van megfelelő műszaki beavatkozásra is
– fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy idén sem a Tisza, sem a Duna vízgyűjtőjén nem volt hóban tárolt vízkészlet.
Az idei évben közel 200 szivattyú működött folyamatosan országszerte, hogy mintegy egymilliárd köbméter vizet visszatartsanak, biztosítva ezzel a gazdálkodók öntözési igényeit és az ökológiai vízpótlást. A probléma azonban összetett:
a folyók vízgyűjtője is vízhiányos, áthúzódó aszály tapasztalható, a talajvíz pedig már 2-3 méteres mélységbe húzódott vissza.
„Nagyon nehéz megtartani a talaj termőerejét, a fölmelegedéstől meg kell azt óvni, és a vízháztartás, a vízpótlás és a vízmegtartás csak olyan technikával valósítható meg, ami a legkevesebb bolygatással érhető el” – hangsúlyozta Hubai Imre, rámutatva, hogy a felelőtlen talajművelés súlyosbítja a helyzetet.
Magyarországon már több mint 3,5 millió hektáron alkalmaznak a gazdák talajkímélő művelést, amely javítja a föld nedvességtartó képességét.
Az államtitkár szerint "a föld, amely hátára veszi a vizet, képes öntözés nélkül is stabil termést adni". Egyre népszerűbb a regeneratív gazdálkodási gyakorlat is, amely minimális talajbolygatással és a szerves anyagok visszapótlásával állítja helyre a talaj életét.
A vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése is kulcsfontosságú. A keleti főcsatorna például jelenleg csak kapacitása 24 százalékán működik az eliszapolódás miatt.
A hagyományos locsolási módszerek ideje lejárt
– véli az államtitkár. Az Alföldön nyáron gyakori 40 fokos hőségben a porlasztásos öntözés drága és hatástalan. A jövő a csepegtető rendszereké, amelyek közvetlenül a gyökérzónába juttatják a nedvességet, minimalizálva a párolgási veszteséget.
A minisztérium olyan pályázati konstrukciókat tervez, amelyek prémiumot fizetnének azoknak a gazdálkodóknak, akik területükön megtartják a belvizet. Erről jelenleg is tárgyalnak az Európai Bizottsággal. A "Vizet a tájba" program és az aszályvédelmi akcióterv végrehajtásával már 120 ezer hektárral növelték az öntözőterületeket.
A Tisza vízhozama történelmi mélyponton van, medre helyenként már hat méterrel mélyebb, mint a mellette lévő holtágaké.
Hubai Imre figyelmeztetett: ha ez a folyamat folytatódik, a folyó "el fogja lopni az Alföld alól a talajvizet". Ezért támogatnak minden olyan vízügyi fejlesztést – duzzasztókat, fenékküszöböket –, amely lassítja a medersüllyedést.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a víz megtartása nemcsak országos feladat, hanem egyéni felelősség is.
A háztulajdonosoknak is érdemes összegyűjteni és hasznosítani a csapadékvizet ahelyett, hogy hagynák elfolyni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Lecsaptak Ukrajna a különleges erői: kilőtték Oroszország egyik „szemét”
Próbálták álcázni.
Lebénult miattuk a fél internet, nincs magyarázat a kék halálra
Hétfő este kezdenek helyreállni a legfontosabb weboldalak az AWS kiesése után.
Szijjártó titokzatos washingtoni útja: kiderült, mi zajlik a kulisszák mögött
Kedden repülőre száll a magyar külügyminiszter.
Erős lépést tett a fenyegetett sziget: mostantól lelőhetik a keleti nagyhatalom drónjait
Kérdés, hogy mit lépne Peking.
Diplomáciai bomba: egy ország kész segíteni Putyin magyarországi útjában, hiába az elfogatóparancs
Nem lesz egyszerű útja az orosz elnöknek Magyarországra.
Trump ultimátumot adott: ha nem teljesül ez a feltétel november 1-ig, 155 százalékra emeli a vámokat
Egyre durvább szakaszába lép a kereskedelmi háború.
Hatalmas katlan fenyeget: orosz áttörés után megnyílhat az út az erődváros felé
Súlyos helyzetben a védelem.
Hatalmas szabotázs készül a magyar gazdaság ütőere ellen – állítja az FSZB
Az Egyesült Királyság és Ukrajna állítólag a Török Áramlat megsemmisítését tervezi.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda