Éjszakai tűz a Mol olajfinomítójában: több vármegye tűzoltói vonultak ki
Portfolio
Százhalombattán, az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem - közölte a Katasztrófavédelem hétfő késő este. Később a Mol is megerősítette, hogy az olajfinomítójáról van szó.

Kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán - jelentette a BM Katasztrófavédelmi főigazgatósága az eseménytérképén.

A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

A lenti térképen található jelzés alapján az esemény a Mol százhalombattai finomítójának területén történhetett.

A Mol a Telex kérdésére azt írta: „hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet lokalizálták a tűzoltók és jelenleg is dolgoznak a területen.

Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Más portálokon is arról számoltak be az olvasók, hogy nagy robbanásokat hallottak a battai finomító egyik üzeme felől, majd felcsaptak a lángok és a füst.

szazhalombatta mol

Érd polgármestere is megosztott egy fényképet, amin látható a baleset és a vörösbe, füstbe borult ég.

Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Faludi Imre

