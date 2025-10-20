Ettől tartottak sokan: erős szél csaphat le az országra 23-án

A Brit-szigetek térségében örvénylő ciklonrendszer előoldalán egyre melegebb légtömegek áramlanak hazánk fölé, ami országszerte számottevő hőmérséklet-emelkedést eredményez. Az éjszakai fagyok is átmenetileg megszűnnek a következő időszakban.

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön a legtöbb helyen 20 fok körül vagy afölött alakulnak a maximumértékek. Az Északi-középhegység térségében valamivel hűvösebb lesz, míg a Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében akár 23-24 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Szerdán és csütörtök délutánig csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor, azonban csütörtökön (23-án) jelentősen megváltozik az időjárás.

A közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, helyenként viharos széllökésekkel.

A péntekre virradó éjszaka érkező hidegfront átvonulásakor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Csütörtök estétől egyre több helyen várható eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakulhat. Péntek délelőttig nagyobb területen hullhat 10 millimétert meghaladó csapadék.

A hétvégén továbbra is változékony időjárásra számíthatunk, több helyen csapadékkal. A hőmérséklet visszaesik az évszaknak megfelelő értékekre, de az éjszakai fagyok várhatóan még nem térnek vissza.

