Fontos bejelentést tette a horvát kiskereskedelmi lánc

A 36 000 négyzetméteres velika goricai központban különböző típusú raktárak, hulladékkezelési részlegek és áruátvételi területek kaptak helyet. A három műszakban működő létesítmény várhatóan 2027-ig mintegy 500 munkahelyet teremt.

Tomislav Štos, a Studenac ellátási lánc menedzsment igazgatója szerint a logisztikai központ "fontos lépés" a vállalat működésének korszerűsítésében. Megjegyezte, hogy az új létesítmény a jövő évben Dugopoljéban nyíló másik központtal együtt jelentősen javítja majd az ellátás hatékonyságát, és hosszú távú, fenntartható, technológiailag fejlett ellátási láncot hoz létre.

A központ 32 000 raklapnyi kapacitással rendelkezik, és naponta akár 2400 raklapot is képes kiszállítani. Külön zónákat tartalmaz a normál, hűtött és fagyasztott áruk számára, integrált raktárkezelő (WMS) és szállításirányítási (TMS) rendszerrel, amelyek maximális hatékonyságot és átfogó ellátási lánc felügyeletet biztosítanak.

A Studenac jelenleg 1400 üzletet üzemeltet és 7000 embert foglalkoztat.

A vállalat tavaly 816,5 millió eurós konszolidált értékesítési bevételről számolt be, ami 22%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

