  • Megjelenítés
Fontos bejelentést tette a horvát kiskereskedelmi lánc
Gazdaság

Fontos bejelentést tette a horvát kiskereskedelmi lánc

Portfolio
A horvát Studenac kiskereskedelmi lánc 10 millió eurót fektetett be egy új logisztikai és disztribúciós központba a Zágráb melletti Velika Goricában, amely a vállalat eddigi legnagyobb infrastrukturális beruházása - közölte az ESM kiskereskedelmi szakportál.

A 36 000 négyzetméteres velika goricai központban különböző típusú raktárak, hulladékkezelési részlegek és áruátvételi területek kaptak helyet. A három műszakban működő létesítmény várhatóan 2027-ig mintegy 500 munkahelyet teremt.

Tomislav Štos, a Studenac ellátási lánc menedzsment igazgatója szerint a logisztikai központ "fontos lépés" a vállalat működésének korszerűsítésében. Megjegyezte, hogy az új létesítmény a jövő évben Dugopoljéban nyíló másik központtal együtt jelentősen javítja majd az ellátás hatékonyságát, és hosszú távú, fenntartható, technológiailag fejlett ellátási láncot hoz létre.

A központ 32 000 raklapnyi kapacitással rendelkezik, és naponta akár 2400 raklapot is képes kiszállítani. Külön zónákat tartalmaz a normál, hűtött és fagyasztott áruk számára, integrált raktárkezelő (WMS) és szállításirányítási (TMS) rendszerrel, amelyek maximális hatékonyságot és átfogó ellátási lánc felügyeletet biztosítanak.

A Studenac jelenleg 1400 üzletet üzemeltet és 7000 embert foglalkoztat.

A vállalat tavaly 816,5 millió eurós konszolidált értékesítési bevételről számolt be, ami 22%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Benzinkút
Gazdaság
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility