Hatalmas szabotázs készül a magyar gazdaság ütőere ellen – állítja az FSZB
Orosz források szerint brit és ukrán titkosszolgálatok szabotázsakciót terveztek a Török Áramlat gázvezeték ellen, amely Magyarország és Délkelet-Európa egyik legfontosabb energiaútvonala – a londoni kormány azonban ezt határozottan cáfolja. A történet körül több ellentmondás is felmerült, miközben a vezeték felrobbantásáról szóló hírek geopolitikai feszültséget keltettek a budapesti békecsúcs előtt.

A krími Államtanács elnöke, Vlagyimir Konsztantyinov „barbárnak” nevezte a brit és ukrán titkosszolgálatok állítólagos tervét, amely a Török Áramlat gázvezeték elleni szabotázst célozza – számolt be a Kommerszant.

A RIA Novosztyi krími irodájának jelentése szerint a politikus azt mondta:

London és Kijev figyelmen kívül hagyja azoknak az országoknak az érdekeit – köztük Szerbiáét, Magyarországét és Törökországét –, amelyek orosz gázra támaszkodnak.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője, Alekszandr Bortnyikov korábban azt állította, hogy Moszkva birtokában van olyan információknak, amelyek szerint brit és ukrán titkosszolgálatok támadásokat készítenek elő kritikus orosz energetikai infrastruktúra ellen, többek között a Török Áramlat és a Kaszpi-tengeri Olajvezeték Konzorcium (CPC) ellen.

A fenyegetések között drón- és hajótámadásokat, valamint harci búvárok bevetését említette.

Konsztantyinov szerint Kijev célja, hogy Oroszországot megbízhatatlan gázszállítónak tüntesse fel, és ezzel gazdasági instabilitást idézzen elő a térségben. Úgy fogalmazott: „Őket nem érdekli, ha mások szenvednek, Nagy-Britannia az egész akció szerzője.” Hozzátette, hogy az orosz hírszerzés tisztában van ezekkel a „terrorista tervekkel”, és megelőző lépéseket kell tennie.

Ugyanakkor az Egyesült Királyság és Kijev is cáfolja, hogy robbantást akartak volna végrehajtani.

Míg az FSZB semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, csak egy titkos jelentésre hivatkozva, addig London épp az elmúlt időszakban tett engedményeket az energiakereskedelem területén.

A Kommerszant korábbi beszámolója szerint a brit kormány ugyanakkor engedményt tett a Lukoil számára: a szankciók ellenére 2027 októberéig engedélyezi a vállalat részvételét a Kaszpi-tengeri Olajvezeték Konzorciumban.

A Török Áramlat a Fekete-tenger alatt húzódik Oroszországtól Törökországig, évi 31,5 milliárd köbméter szállítási kapacitással. Az első vezetékág a török piacot, a második Dél- és Délkelet-Európát látja el, többek között Magyarországot, Szerbiát és Görögországot. Miután 2025. január 1-jén leállt az orosz gáztranzit Ukrajnán keresztül, a Török Áramlat maradt a Gazprom egyetlen működő európai szállítási útvonala.

