Hétfőn sem lesz könnyű vonatozni a győri fővonalon

Hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak
– írja közleményében a vasúttársaság.
A Railjetetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban, Abdán és Öttevényben is.
Győrszentiván–Győr–Öttevény között pótlóbuszok szállítják az utasokat:
- Az S10-es és G10-es vonatok, valamint a Hegyeshalom és Budapest közti személyvonatok helyett, melyek a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek és onnan is indulnak vissza.
- Az EuRegiók, valamint a Hegyeshalom/Rajka és Győr/Budapest közti személyvonatok helyett, melyek Hegyeshalom felől csak Öttevényig közlekednek és onnan is indulnak vissza.
A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közti személyvonatok csak Győrszabadhegyig közlekednek és onnan is indulnak vissza. Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok közlekednek.
A soproni Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk és a Sopron–Győr közti személyvonatok teljes útvonalon közlekednek. A Scarbantia InterCityk, a szombathelyi Savaria InterCityk is megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban.
A Helikon InterRégiók a teljes útvonalon közlekednek.
A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető
– írja a MÁV.
További részletek a vasúttársaság honlapján.
