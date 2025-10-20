  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap csak a dízel rában lesz változás, írja a holtankoljak.

A héten kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik.

A folyamatos árcsökkenéseket követően a mai napon (2025.10.20-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 577 Ft/liter
  • Gázolaj: 582 Ft/liter 
