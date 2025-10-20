  • Megjelenítés
Káosz az interneten: órák óta vergődik a világ legnagyobb felhőszolgáltatója
Gazdaság

Káosz az interneten: órák óta vergődik a világ legnagyobb felhőszolgáltatója

Portfolio
Hétfő reggel kiterjedt szolgáltatáskimaradás volt tapasztalható az Amazon Web Services-nél (AWS), ami több más platform működésére is kihatott - írja a Bloomberg.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Amazon.com, Inc. az AWS Health Dashboardon azt közölte:

Megerősítjük, hogy a US-EAST-1 régióban több AWS-szolgáltatásnál emelkedett hibaarányt és késleltetést tapasztalunk.

A felhasználói panaszok magyar idő szerint 8:30 után ugrottak meg; a Downdetector adatai több ezer bejelentést jeleztek.

A Perplexity nevű mesterségesintelligencia-cég közölte, hogy a kimaradás "hatással van a weboldal stabilitására", de többek között a Coinbase és a Robinhood is zavarokkal küzd.

Az Amazon egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.

Kapcsolódó cikkünk

Küpper: Európa most először lehet nyertese a geopolitikai átrendeződésnek

Lenyomják a legmenőbb iPhone-t? - Teszten a világ legvékonyabb mobiljai

Meglepő iparágat forgathat fel az AI - Mit keres a mesterséges intelligencia az ingatlanpiacon?

Tesztelte a NATO a POLARIS-rendszert - Minden várakozást felülmúlt

Óriási károkat okoz az AI az egyetemistáknak – Generációkat butíthat el a technológia

Ítéletet mondtak a magyarok: ezeket a munkákat nem veszi el a mesterséges intelligencia

A megatrend, ami fenekestül felforgat mindent – Mutatjuk, hogy veheted ki a részed a befektetési őrületből!

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
015A3894
Gazdaság
Szolnokon zárul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás és a Demján Sándor Tőkeprogram
Pénzcentrum
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility