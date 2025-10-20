Káosz az interneten: órák óta vergődik a világ legnagyobb felhőszolgáltatója

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az Amazon.com, Inc. az AWS Health Dashboardon azt közölte:

Megerősítjük, hogy a US-EAST-1 régióban több AWS-szolgáltatásnál emelkedett hibaarányt és késleltetést tapasztalunk.

A felhasználói panaszok magyar idő szerint 8:30 után ugrottak meg; a Downdetector adatai több ezer bejelentést jeleztek.

A Perplexity nevű mesterségesintelligencia-cég közölte, hogy a kimaradás "hatással van a weboldal stabilitására", de többek között a Coinbase és a Robinhood is zavarokkal küzd.

Az Amazon egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.

Címlapkép forrása: Shutterstock