Káosz az interneten: órák óta vergődik a világ legnagyobb felhőszolgáltatója

Az Amazon.com, Inc. az AWS Health Dashboardon azt közölte:
Megerősítjük, hogy a US-EAST-1 régióban több AWS-szolgáltatásnál emelkedett hibaarányt és késleltetést tapasztalunk.
A felhasználói panaszok magyar idő szerint 8:30 után ugrottak meg; a Downdetector adatai több ezer bejelentést jeleztek.
A Perplexity nevű mesterségesintelligencia-cég közölte, hogy a kimaradás "hatással van a weboldal stabilitására", de többek között a Coinbase és a Robinhood is zavarokkal küzd.
Az Amazon egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére.
Címlapkép forrása: Shutterstock
