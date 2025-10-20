  • Megjelenítés
Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket
Gazdaság

Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket

Portfolio
Prága januártól betiltja a közösségi e-roller-szolgáltatásokat - tudósított a Radio Prague International.

A főváros 2026. januártól új rendszert vezet be a megosztott közlekedési módok szabályozására,

ennek részeként betiltják az elektromos rollerszolgáltatásokat a város területén.

A döntést a városi tanács ma hagyta jóvá.

Az intézkedést több évnyi lakossági és belvárosi kerületi panaszáradat előzte meg. A bejelentések szerint a leparkolt rollerek gyakran eltorlaszolják az utcákat, a járdákon közlekedő – többnyire turisták által használt – járművek pedig veszélyeztetik a gyalogosokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

