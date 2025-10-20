Nem változtatott a kamaton a kínai jegybank

A jegybank döntése értelmében az egyéves hitelek referenciakamata (Loan Prime Rate/LPR) 3,00 százalék, az ötéves lejáratú hiteleké pedig 3,50 százalék maradt.
Májusban
- az egyéves hitelek referenciakamatát 3,10 százalékról a jelenleg is érvényes 3 százalékra,
- az ötéves lejáratú hitelekét pedig 3,60 százalékról 3,50 százalékra vitte le
a kínai központi bank a gazdaság élénkítése céljából. Májusig mindkét kamat fél évig változatlan volt.
Az LPR 2019 augusztusában lett az új benchmark a kínai központi bank kamatreformja után. 2020-tól a jegybank megköveteli a bankoktól, hogy az új hitelek kamatainak meghatározásakor az LPR-t vegyék alapul. Az ötéves kamatláb közvetlenül befolyásolja a jelzáloghitelek költségét, az éves kamatláb pedig az összes többi hitelét.
A kínai központi bank ugyancsak májusban 0,5 százalékponttal csökkentette a bankok kötelező tartalékrátáját (RRR). Az intézkedés az akkori várakozások szerint mintegy 1000 milliárd jüant (138,77 milliárd dollár) szabadíthat fel a pénzügyi rendszerben.
A jegybank szintén májusban jelentette be a hétnapos fordított repokamat csökkentését 10 bázisponttal, 1,4 százalékra, illetve azt, hogy 25 bázisponttal viszik le a jelzálogkamatokat, az első lakást vásárlóknak nyújtott ötéves hitelek kamata pedig 2,85 százalékról 2,6 százalékra mérséklődik.
Májusban csökkentették továbbá a rövid távú likviditási hitelek (Standing Landing Facility, SLF) kamatait: a látraszóló (overnight) hitelkamatot 2,25 százalékra, a hétnapos rátát 2,4 százalékra, az egyhónapos hitelek kamatát pedig 2,75 százalékra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Még nem dőlt el minden: Trump egyelőre ül Zelenszkij nagy kérésén
J. D. Vance alelnök szerint még nem született döntés.
Hétfőn sem lesz könnyű vonatozni a győri fővonalon
Húzódik a biztosítóberendezés javítása, módosul a közlekedési rend.
Olyan csúcstalálkozó van készülőben, ami eldöntheti a befektetéseid sorsát
Még csak szervezik, de máris mindenki felbolydult.
Megszólalt a KGB-vezér: ők is békeközvetítők lennének az orosz–ukrán háborúban
Belarusz is bejelentkezett.
Mikor vághat kamatot az MNB? Olyan előrejelzés jött, amilyet még nem láttunk
Messze még a kamatvágás, egyre messzebb.
A Bank of England kormányzója kimondta: ez a Brexit valódi ára a brit gazdaságnak
Adam Smith gazdasági növekedési modelljét hozta fel.
Szünetel a vonatközlekedés a győri állomáson, jelentős késésekre kell számítani
Biztosítóberendezési hiba miatt.
Trump szerint Putyin megsemmisítené Ukrajnát, ha nem tesz eleget a követeléseinek
Kiszivárogtak a tárgyalás részletei.
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás, így már számos lakástámogatáshoz szükséges igazolás és dokume
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!