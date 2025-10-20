  • Megjelenítés
Nem változtatott a kamaton a kínai jegybank
Nem változtatott a kamaton a kínai jegybank

MTI
A kínai központi bank az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az éves és az ötéves kamat szintjén hétfőn, így azok az ötödik egymást követő hónapban maradtak rekordalacsony szinten.
A jegybank döntése értelmében az egyéves hitelek referenciakamata (Loan Prime Rate/LPR) 3,00 százalék, az ötéves lejáratú hiteleké pedig 3,50 százalék maradt.

Májusban

  • az egyéves hitelek referenciakamatát 3,10 százalékról a jelenleg is érvényes 3 százalékra,
  • az ötéves lejáratú hitelekét pedig 3,60 százalékról 3,50 százalékra vitte le

a kínai központi bank a gazdaság élénkítése céljából. Májusig mindkét kamat fél évig változatlan volt.

Az LPR 2019 augusztusában lett az új benchmark a kínai központi bank kamatreformja után. 2020-tól a jegybank megköveteli a bankoktól, hogy az új hitelek kamatainak meghatározásakor az LPR-t vegyék alapul. Az ötéves kamatláb közvetlenül befolyásolja a jelzáloghitelek költségét, az éves kamatláb pedig az összes többi hitelét.

A kínai központi bank ugyancsak májusban 0,5 százalékponttal csökkentette a bankok kötelező tartalékrátáját (RRR). Az intézkedés az akkori várakozások szerint mintegy 1000 milliárd jüant (138,77 milliárd dollár) szabadíthat fel a pénzügyi rendszerben.

A jegybank szintén májusban jelentette be a hétnapos fordított repokamat csökkentését 10 bázisponttal, 1,4 százalékra, illetve azt, hogy 25 bázisponttal viszik le a jelzálogkamatokat, az első lakást vásárlóknak nyújtott ötéves hitelek kamata pedig 2,85 százalékról 2,6 százalékra mérséklődik.

Májusban csökkentették továbbá a rövid távú likviditási hitelek (Standing Landing Facility, SLF) kamatait: a látraszóló (overnight) hitelkamatot 2,25 százalékra, a hétnapos rátát 2,4 százalékra, az egyhónapos hitelek kamatát pedig 2,75 százalékra.

