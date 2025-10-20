Örülhet Magyarország? Mégis később jöhet a teljes orosz gáz- és olajtilalom

Az Európai Parlament a múlt héten alakította ki álláspontját a Bizottság javaslatáról, amelyet több ponton szigorítana. Egyebek mellett egy évvel korábbra, 2027 vége helyett 2026. december 31-ére hozná előre a teljes importtilalmat az orosz földgáz és kőolaj esetében. Ez jelentős változás lenne, hiszen Magyarország - földrajzi adottságaira (tengerpart hiányára) hivatkozva - plusz egy évet kapott az orosz források kivezetésére.
Ma azonban üléseztek a tagállamok energiaügyi miniszterei is, akik megállapodtak a javaslat tanácsi tárgyalási álláspontjáról.
A legfontosabb döntés, amelyben megengedőbb álláspontot képvisel a Tanács:
A TELJES TILALOM 2028. JANUÁR 1-JÉTŐL LÉPNE ÉLETBE,
ami a Bizottság eredeti javaslatának megfelelő időpont.
A Tanács javaslata szerint a meglévő szerződések módosítása csak szűk körben, meghatározott célokra engedélyezett, és nem vezethet mennyiségnövekedéshez - kivéve néhány, tengerpart nélküli tagállam esetében.
A vám- és adminisztrációs terheket is enyhítenék: a nem orosz gáz behozatalához egyszerűsített dokumentáció és engedélyezési eljárás elegendő, míg az orosz eredetű importnál továbbra is részletes adatszolgáltatás marad kötelező (szerződés időtartama, mennyiségek, módosítások stb.).
A gázimportot előzetes engedélyezéshez kötnék:
-
az orosz gáz esetében legalább egy hónappal a behozatal előtt,
-
a nem orosz gáz esetében öt nappal a belépés előtt,
-
vegyes LNG-szállítmányoknál pedig igazolni kell az orosz és nem orosz gáz arányát, és csak a nem orosz rész léphet be az uniós piacra.
Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében az előzetes engedélyezés nem vonatkozna a rendeletben meghatározott, megbízhatónak minősített országokra. Emellett új ellenőrzési és értesítési mechanizmusokat is bevezetnek, hogy megakadályozzák az orosz gáz EU-n keresztüli, tranzitálással álcázott belépését.
Minden tagállamnak nemzeti diverzifikációs tervet kell benyújtania, amely bemutatja, hogyan csökkenti az orosz energiafüggőséget. Azok az országok, amelyek már nem importálnak orosz gázt vagy olajat, mentesülhetnek e kötelezettség alól.
A rendelet felmentési záradéka is pontosításra került: ez határozza meg, milyen ellátásbiztonsági vészhelyzetek indokolhatják ideiglenesen a tilalom vagy az engedélyezési kötelezettség feloldását. Ebben is enyhébb álláspontra helyezkedett a Tanács, míg az Európai Parlament ezt a lehetőséget teljesen eltörölné, hogy elkerülje a kiskapukat.
Következő lépésként a Tanács és az Európai Parlament megkezdi a tárgyalásokat a rendelet végleges szövegéről, amelyet várhatóan még az év vége előtt elfogadhatnak.
Címlapkép forrása: EU
