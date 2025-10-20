Örülhet Magyarország? Mégis később jöhet a teljes orosz gáz- és olajtilalom

Az uniós energiaügyi miniszterek megállapodtak az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló rendelettervezet tanácsi tárgyalási álláspontjáról. A jogszabály az orosz energiától való függőség megszüntetését célzó REPowerEU ütemterv központi eleme. Az Európai Parlament ajánlásaihoz képest az Európai Tanács jóval megengedőbb volt, ami jó indikátora lehet annak, hogy végül milyen szöveg kerül a döntéshozók elé.

Az Európai Parlament a múlt héten alakította ki álláspontját a Bizottság javaslatáról, amelyet több ponton szigorítana. Egyebek mellett egy évvel korábbra, 2027 vége helyett 2026. december 31-ére hozná előre a teljes importtilalmat az orosz földgáz és kőolaj esetében. Ez jelentős változás lenne, hiszen Magyarország - földrajzi adottságaira (tengerpart hiányára) hivatkozva - plusz egy évet kapott az orosz források kivezetésére.

Ma azonban üléseztek a tagállamok energiaügyi miniszterei is, akik megállapodtak a javaslat tanácsi tárgyalási álláspontjáról.

A legfontosabb döntés, amelyben megengedőbb álláspontot képvisel a Tanács:

A TELJES TILALOM 2028. JANUÁR 1-JÉTŐL LÉPNE ÉLETBE,

ami a Bizottság eredeti javaslatának megfelelő időpont.

A Tanács javaslata szerint a meglévő szerződések módosítása csak szűk körben, meghatározott célokra engedélyezett, és nem vezethet mennyiségnövekedéshez - kivéve néhány, tengerpart nélküli tagállam esetében.

A vám- és adminisztrációs terheket is enyhítenék: a nem orosz gáz behozatalához egyszerűsített dokumentáció és engedélyezési eljárás elegendő, míg az orosz eredetű importnál továbbra is részletes adatszolgáltatás marad kötelező (szerződés időtartama, mennyiségek, módosítások stb.).

A gázimportot előzetes engedélyezéshez kötnék:

az orosz gáz esetében legalább egy hónappal a behozatal előtt,

a nem orosz gáz esetében öt nappal a belépés előtt,

vegyes LNG-szállítmányoknál pedig igazolni kell az orosz és nem orosz gáz arányát, és csak a nem orosz rész léphet be az uniós piacra.

Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében az előzetes engedélyezés nem vonatkozna a rendeletben meghatározott, megbízhatónak minősített országokra. Emellett új ellenőrzési és értesítési mechanizmusokat is bevezetnek, hogy megakadályozzák az orosz gáz EU-n keresztüli, tranzitálással álcázott belépését.

Minden tagállamnak nemzeti diverzifikációs tervet kell benyújtania, amely bemutatja, hogyan csökkenti az orosz energiafüggőséget. Azok az országok, amelyek már nem importálnak orosz gázt vagy olajat, mentesülhetnek e kötelezettség alól.

A rendelet felmentési záradéka is pontosításra került: ez határozza meg, milyen ellátásbiztonsági vészhelyzetek indokolhatják ideiglenesen a tilalom vagy az engedélyezési kötelezettség feloldását. Ebben is enyhébb álláspontra helyezkedett a Tanács, míg az Európai Parlament ezt a lehetőséget teljesen eltörölné, hogy elkerülje a kiskapukat.

Következő lépésként a Tanács és az Európai Parlament megkezdi a tárgyalásokat a rendelet végleges szövegéről, amelyet várhatóan még az év vége előtt elfogadhatnak.

