Schnabel megszólalt az euró jövőjéről – nem várt választ adott
Schnabel megszólalt az euró jövőjéről – nem várt választ adott

Az Európai Központi Bank igazgatósági tagja, Isabel Schnabel szerint az euró nemzetközi szerepe továbbra is erős, de az intézmény célja, hogy ezt még inkább megerősítse.

A frankfurti panelbeszélgetésen hétfőn elmondta: az európai szuverenitás alapfeltétele egy erős valuta, ezért az EKB feladata, hogy aktívan támogassa az euró globális súlyának növelését. Schnabel Christine Lagarde korábbi kijelentésére utalva a Bloomberg szerint azt hangsúlyozta, hogy

az euró nemzetközi szerepe nem magától értetődő, azt ki kell érdemelni.

A jegybankár szerint az innováció, a gazdasági növekedés, a pénzügyi integráció és az európai védelmi képességek fejlesztése mind hozzájárulnak az euró globális erősödéséhez. Kiemelte, hogy a közös valuta nemzetközi pozícióját egy nagy, likvid és elmélyített európai kötvénypiac is támogatná, ami hosszú távon növelhetné a befektetői bizalmat és a deviza stabilitását.

Schnabel hozzátette, hogy az Európai Unió az elmúlt években már fontos lépéseket tett ebbe az irányba – például az uniós kötvénykibocsátási programokkal és a tőkepiaci integráció előmozdításával.

De szerinte „még több” intézkedésre lesz szükség ahhoz, hogy az euró valóban globális tartalékvalutaként erősödjön tovább.

