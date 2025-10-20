Schnabel megszólalt az euró jövőjéről – nem várt választ adott

A frankfurti panelbeszélgetésen hétfőn elmondta: az európai szuverenitás alapfeltétele egy erős valuta, ezért az EKB feladata, hogy aktívan támogassa az euró globális súlyának növelését. Schnabel Christine Lagarde korábbi kijelentésére utalva a Bloomberg szerint azt hangsúlyozta, hogy
az euró nemzetközi szerepe nem magától értetődő, azt ki kell érdemelni.
A jegybankár szerint az innováció, a gazdasági növekedés, a pénzügyi integráció és az európai védelmi képességek fejlesztése mind hozzájárulnak az euró globális erősödéséhez. Kiemelte, hogy a közös valuta nemzetközi pozícióját egy nagy, likvid és elmélyített európai kötvénypiac is támogatná, ami hosszú távon növelhetné a befektetői bizalmat és a deviza stabilitását.
Schnabel hozzátette, hogy az Európai Unió az elmúlt években már fontos lépéseket tett ebbe az irányba – például az uniós kötvénykibocsátási programokkal és a tőkepiaci integráció előmozdításával.
De szerinte „még több” intézkedésre lesz szükség ahhoz, hogy az euró valóban globális tartalékvalutaként erősödjön tovább.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
