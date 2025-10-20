  • Megjelenítés
Trump új szabálya milliárd dollár értékű amerikai exportot állított le: óriáscégek könyörögnek a felfüggesztésért
Gazdaság

Trump új szabálya milliárd dollár értékű amerikai exportot állított le: óriáscégek könyörögnek a felfüggesztésért

Portfolio
Az NFTC egyes exportkorlátozások azonnali felfüggesztését kéri a Trump-adminisztrációtól, mert a szabály szerinte milliárd dollár értékű amerikai exportot állított le, és veszélyezteti az amerikai cégek helyét a globális ellátási láncokban.

A National Foreign Trade Council (NFTC) a Trump-adminisztrációt sürgeti, hogy azonnal függessze fel az Affiliates Rule-t. Ez Donald Trump elnök egyik 2025-ben bevezetett exportkorlátozása, amely szerint

az amerikai szankciók nemcsak a tiltólistán szereplő cégekre, hanem azok külföldi leányvállalataira is automatikusan kiterjednek.

A felfüggesztésért könyörgő lobbiszervezet soraiban több nagyvállalat, köztük az Oracle, az Amazon és az ExxonMobil képviselői is megtalálhatók.

Az intézkedés szerintük milliárd dollár értékű amerikai exportot állított le, és arra ösztönözheti Kínát és más országokat, hogy amerikai vállalatokat iktassanak ki ellátási láncaikból.

A Donald Trump elnöknek címzett, a Reuters által látott levél az úgynevezett Affiliates Rule-t támadja. A szabály megtiltja az amerikai cégeknek, hogy árut és technológiát szállítsanak olyan vállalatoknak, amelyekben szankcionált cégek tulajdonrésszel rendelkeznek.

Jake Colvin, az NFTC elnöke az október 3-án keltezett, korábban nem ismertetett levélben ezt írta:

A szabály azonnal milliárd dollár értékű amerikai exportot állított le, ami ellentétes azzal a szándékkal, hogy csökkentse a kereskedelmi hiányt és növelje az amerikai exportot világszerte.

Hozzátette: ha a tilalmat nem változtatják meg, az más országokat a nem amerikai gyártmányú termékek felé terel, "gyengítve az amerikai nemzetbiztonságot, miközben a világ – Kína vezetésével – eltávolítja az amerikai csomópontokat az ellátási láncaiból".

A Fehér Ház és a korlátozásokat felügyelő Kereskedelmi Minisztérium nem reagált a megkeresésekre a Reutersnek. Az NFTC nem kívánta kommentálni az ügyet.

A levél rávilágít a magánszektor ellenállásának mértékére a vitatott szabállyal szemben. A washingtoni Kína-hawkszemlélet hívei régóta sürgették a szigorítást, hogy fellépjenek a szankcionált kínai cégek ellen, amelyek nem szankcionált leányvállalatokon keresztül próbálják megkerülni az exportkorlátozásokat a nagy értékű technológiákhoz való hozzáférés érdekében.

A szeptember 29-én bevezetett szabály az Entity Listre (entitáslista) helyezi azokat a vállalatokat is, amelyek legalább 50 százalékban egy már listázott anyavállalat tulajdonában állnak.

Az Entity Listre azok az entitások kerülnek, amelyek tevékenységükkel az Egyesült Államok külpolitikáját vagy nemzetbiztonságát sértik, és így nem juthatnak amerikai technológiához. Kína határozottan tiltakozott a szabály ellen.

Az NFTC szerint a Kereskedelmi Minisztérium "jelentősen" lelassította, sőt "átmenetileg" meg is állította az exportengedély-kérelmek elbírálását, különösen a kínai ügyfeleket érintően.

A tárcánál állításuk szerint több ezer, milliárd dolláros értéket képviselő kérelem torlódott fel.

Kapcsolódó cikkünk

Trump ultimátumot adott: ha nem teljesül ez a feltétel november 1-ig, 155 százalékra emeli a vámokat

Fontos telefonhívás a vámháborúban

Szép csendben kitört az új globális háború, Európát érhetik el először a csapások

Európa is megfizeti a kínai-amerikai kikötőharc árát

Kína reagált Trump vámfenyegetésére: Amerika elferdíti a tényeket

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bulgária-mezőgazdaság-demográfia-infrastruktúra-korrupció-környezetvédelem-vízhiány-aszály-vízgazdálkodás-EUyou
Gazdaság
Egymilliárd köbméter vizet kellett visszatartani: olyan mélységbe húzódott a talajvíz, ahonnan a növények már nem tudják felvenni
Pénzcentrum
Jogosítvány ára 2025: brutálisan megdrágult a vezetői engedély megszerzése Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility