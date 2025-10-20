Trump ultimátumot adott: ha nem teljesül ez a feltétel november 1-ig, 155 százalékra emeli a vámokat

Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Kínát, hogy november 1-jétől 155 százalékra emeli a kínai termékekre kivetett vámokat, ha addig nem születik új kereskedelmi megállapodás. A tét nemcsak gazdasági, hanem politikai is: Trump a ritkaföldfémek, a fentanil-kereskedelem, a szójabab-import és Tajvan kérdését egyaránt napirendre tűzné a Hszi Csin-pinggel tervezett találkozón. A két ország közti ideiglenes tűzszünet november közepén lejár, miközben Washington újabb szankciókat és exportkorlátozásokat helyezett kilátásba Pekinggel szemben.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn ismét megfenyegette Kínát:

ha november 1-ig nem születik új kereskedelmi megállapodás, akár 155 százalékra is emelheti a kínai termékekre kivetett vámokat.

Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is tervezi a találkozót Hszi Csin-pinggel, amelyre várhatóan a dél-koreai APEC-csúcson kerül sor, és bízik abban, hogy „fair és nagyszerű” egyezséget érnek el – számolt be a Bloomberg.

Trump még a hétvégén az Air Force One fedélzetén beszélt arról, hogy a tárgyalásokon négy kulcstéma szerepel majd: a ritkaföldfémek exportja, a fentanil-kereskedelem, a szójabab-vásárlások és Tajvan helyzete. A ritkaföldfémek ügyében az amerikai elnök azzal vádolta Pekinget, hogy gazdasági fegyverként használja ezeket a kulcsfontosságú nyersanyagokat, miután Kína bejelentette, hogy széleskörű exportkorlátozásokat vezet be. Trump szerint az Egyesült Államok „nem engedheti meg, hogy Kína játsszon velünk a ritkaföldfémekkel”.

A Fehér Házban ma, hétfőn tartott sajtótájékoztatón Trump azt is közölte, hogy

az Egyesült Államok Kína fentanil-exportjának leállítását követeli, mivel az ország a vegyület és előanyagok legnagyobb forrása, ami szerinte súlyosbítja az amerikai opiátválságot.

Egy másik fő követelés a szójabab-vásárlások újraindítása: míg tavaly Kína 12,6 milliárd dollár értékben importált amerikai szóját, idén ez a szám nulla, a pekingi importőrök Dél-Amerikából pótolják a hiányt. Ez komoly nyomást gyakorol az amerikai farmerekre, akik raktáraikban tárolják az eladatlan termést és támogatásra várnak a kormánytól, amelyet a részleges kormányzati leállás miatt késve kapnak meg.

Trump pénzügyminisztere, Scott Bessent közölte, hogy a héten Malajziában folytatódnak az amerikai–kínai tárgyalások, miután pénteken virtuálisan egyeztetett Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel. A kínai külügyminisztérium hétfői reakciójában visszafogottan fogalmazott: szóvivőjük, Zsuo Gyiakun kijelentette, hogy

a kereskedelmi háború egyik fél érdekeit sem szolgálja, és Peking az „egyenlőség, kölcsönös tisztelet és előny” alapján kíván tárgyalni.

A Bloomberg értékelése szerint Trump a leginkább a hazai választópolgárok felé üzenget, amikor konkrét, látványos ügyeket – például a fentanilt vagy a szóját – helyez előtérbe, mert ezek közvetlenül érintik az amerikai választókat és a mezőgazdasági lobbicsoportokat. A szakértők szerint ezzel rövid távú politikai győzelmeket keres, nem pedig a két ország gazdasági modelljének mélyreható átalakítását.

Eközben a vámháború újabb eszkalációja reálisan fenyeget, mivel november 10-én lejár a korábbi tűzszünet, és Washington már most újabb szankciókat, technológiai korlátozásokat, valamint hajózási díjakat helyezett kilátásba Pekinggel szemben.

Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images