Zuhannak az energiaárak és ez húzza magával a termelői árakat Németországban

Németországban lassult a termelői árak csökkenése szeptemberben havi és éves összevetésben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői közlése szerint. A termelői árak csökkenését elsősorban az energiaárak mérséklődése okozta.

Németországban az ipari termékek termelői ára szeptemberben 1,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, miután az augusztusi éves csökkenés 2,2 százalék volt.

Szeptemberben már a hetedik egymást követő hónapban jegyeztek fel éves csökkenést, az augusztusi volt 2024 májusa óta a legmeredekebb visszaesés.

Az energiaárak 7,3 százalékkal csökkentek éves szinten, miután augusztusban 8,5 százalékkal estek.

Szeptemberben 0,3 százalékkal csökkentek az energiaárak augusztushoz viszonyítva, amikor nagyobb, 1,0 százalékos csökkenést jegyeztek föl.

A Destatis közleménye szerint a földgáz árának csökkenése volt a legnagyobb hatással az energiaárak éves alakulására. Szeptemberben éves szinten a földgáz ára 10,7 százalékkal esett az augusztusi 11,0 százalék csökkenés után. A villamos energia pedig 10,2 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban az augusztusi 10,8 százalékos esés után.

Az energia nélkül számított termelői árak 0,9 százalékkal emelkedtek augusztusban éves összevetésben, és nem változtak havi bázison.

Éves összevetésben a köztes termékek ára 0,9 százalékkal csökkent, ezzel szemben a fogyasztási cikkeké 3,2 százalékkal, az élelmiszereké 3,8 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkeké 1,8 százalékkal, a beruházási javaké 1,9 százalékkal emelkedett.

Havi összehasonlításban a termelői árak 0,1 százalékkal mérséklődtek szeptemberben Németországban.

