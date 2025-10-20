  • Megjelenítés
Zuhannak az energiaárak és ez húzza magával a termelői árakat Németországban
Gazdaság

Zuhannak az energiaárak és ez húzza magával a termelői árakat Németországban

MTI
Németországban lassult a termelői árak csökkenése szeptemberben havi és éves összevetésben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfői közlése szerint. A termelői árak csökkenését elsősorban az energiaárak mérséklődése okozta.

Németországban az ipari termékek termelői ára szeptemberben 1,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, miután az augusztusi éves csökkenés 2,2 százalék volt.

Szeptemberben már a hetedik egymást követő hónapban jegyeztek fel éves csökkenést, az augusztusi volt 2024 májusa óta a legmeredekebb visszaesés.

Az energiaárak 7,3 százalékkal csökkentek éves szinten, miután augusztusban 8,5 százalékkal estek.

Szeptemberben 0,3 százalékkal csökkentek az energiaárak augusztushoz viszonyítva, amikor nagyobb, 1,0 százalékos csökkenést jegyeztek föl.

A Destatis közleménye szerint a földgáz árának csökkenése volt a legnagyobb hatással az energiaárak éves alakulására. Szeptemberben éves szinten a földgáz ára 10,7 százalékkal esett az augusztusi 11,0 százalék csökkenés után. A villamos energia pedig 10,2 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban az augusztusi 10,8 százalékos esés után.

Az energia nélkül számított termelői árak 0,9 százalékkal emelkedtek augusztusban éves összevetésben, és nem változtak havi bázison.

Éves összevetésben a köztes termékek ára 0,9 százalékkal csökkent, ezzel szemben a fogyasztási cikkeké 3,2 százalékkal, az élelmiszereké 3,8 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkeké 1,8 százalékkal, a beruházási javaké 1,9 százalékkal emelkedett.

Havi összehasonlításban a termelői árak 0,1 százalékkal mérséklődtek szeptemberben Németországban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Benzinkút
Gazdaság
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénzcentrum
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility