A hétvégi ékszerrablás után újra kinyit a Louvre

Szerdától ismét látogatható a Louvre, de a vasárnapi látványos ékszerrablás helyszíne, ahonnét a múzeum kurátorának becslése szerint 88 millió euró (34,3 milliárd forint) értékű történelmi ékszert vittek el, az Apolló Galéria még zárva tart.

A vasárnapi ékszerrablás által okozott gazdasági kár "valóban látványos összeg, de össze sem hasonlítható a történelmi kárral" - mondta kedd este Laure Beccuau államügyész. Az ügyész az RTL televíziónak nyilatkozva hozzátette, hogy a bűnözők nem kapják meg ezt az összeget, ha "az a szerencsétlen ötletük támadt, hogy beolvasszák az ékszereket".

A rablók nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből.

A Louvre igazgatósága kedden a védelmébe vette a tárlók minőségét, reagálva a Le Canard Enchainé című szatirikus hetilap cikkére, amely szerint "az új tárlók szemmel láthatólag gyengébbek voltak, mint a régiek."

A Louvre kijelenti, hogy a 2019 decemberében elhelyezett tárlók biztonsági szempontból jóval fejlettebbek voltak, a régi berendezések ugyanis annyira elavultak, hogy a cseréjük nélkül a műkincseket nem lehetett volna tovább kiállítani

– közölte az AFP francia hírügynökséggel a világ egyik legjelntősebb múzeumának az igazgatósága.

A Le Canard Enchainé szerint a galériában az 1950-es években felállított páncélozott tárlók, amelyek az első riasztásra egy páncélszekrénybe süllyesztették a műkincseket, megakadályozhatták volna a lopást.

A múzeum igazgatósága szerint a régi rendszer, amelyet az 1980-as években újítottak fel, "működésképtelenné és elavulttá vált, gyakran leblokkolt az oldalsó táblák leeresztésekor. "Több baleset is történt, amelyek veszélyeztették a műkincseket" a múzeum szerint.

