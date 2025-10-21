  • Megjelenítés
A Mol finomítójában keletkezett tűz előtt Romániában is robbanás történt - egyelőre nincs magyarázat
24 óra leforgása alatt két régiós olajfinomítóban is súlyos incidens történt: hétfő éjjel a Mol százhalombattai üzemében ütött ki tűz, de néhány órával korábban pedig a romániai Petrotel–Lukoil finomítót rázta meg robbanás.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójában. A létesítményi tűzoltók mellett érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi és fővárosi egységek is a helyszínre vonultak. Hab- és vízágyúkkal sikerült lokalizálni a lángokat. A Mol közleménye szerint személyi sérülés nem történt, a tűz pontos még okát vizsgálják.

A hazai incidens előtt nem sokkal hasonló esemény történt Romániában is: hétfő dél körül robbanás rázta meg a dél-romániai Ploiesti-ben működő Petrotel–Lukoil olajfinomítót - írta meg a VG. A detonáció során egy 57 éves munkás súlyos sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították. Szerencsére a robbanás idején a finomító karbantartás miatt nem üzemelt, így elmaradt a nagyobb katasztrófa.

A romániai finomító az orosz Lukoil érdekeltségébe tartozik, éves kapacitása 2,5 millió tonna nyersolaj, amivel az egyik legnagyobb üzemnek számít Romániában.

Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok minden lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak.

Mindkét létesítmény kulcsszerepet játszik a térség üzemanyag-ellátásában, így az incidensek rövid távon hatással lehetnek a finomítói kapacitásokra.

Címlapkép forrása: Portfolio

