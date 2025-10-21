Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol

Az olajtársaság kedd délelőtt 11 órakor a Mol Campuson rövid sajtótájékoztatót tart az eset kapcsán, ahol jelen lesz Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője, valamint Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója. Az eseményről tudósítunk.
Egyre több információ kerül napvilágra az éjszakai százhalombattai tűzesetről. Nemrég Orbán Viktor is megszólalt, aki szerint nincs ellátásbiztonsági probléma. Eközben a Mol tőzsdén megjelent rendkívüli tájékoztatása valamivel árnyaltabb képet ad, azt változatlanul közöljük:
Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgáljuk.
Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket.
A következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.
A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A magyarországi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk.
De mekkora a baj?
Az AV3-as üzemi egység a MOL Dunai Finomítójának (Százhalombatta) egyik legfontosabb technológiai központja, amely a kőolaj-feldolgozás elsődleges desztillációs folyamatáért felel.
Ez gyakorlatilag a finomítási lánc „szíve”:
itt történik a nyersolaj feldolgozása és szétválasztása különböző frakciókra – például benzin-, gázolaj-, kerozin- és nehézolaj-komponensekre –, amelyek később a finomító más üzemi egységeiben további feldolgozáson mennek keresztül.
Az AV3-as egység feladata, hogy a különböző forrásból érkező nyersolajokat (pl. orosz, kazah, azeri, közel-keleti vagy mediterrán típusú kőolaj) folyamatos, magas hőmérsékletű desztillációval kezelje, és a feldolgozás során keletkező frakciókat előkészítse a további finomítási lépésekhez. A technológia lényege, hogy a nyersolajat magas hőmérsékletre hevítik, majd a desztillációs toronyban különböző forráspontok alapján választják szét a komponenseket.
Mivel az AV3-as egység a teljes finomító kapacitásának központi része, minden, ami itt történik – akár karbantartás, akár üzemzavar, akár fejlesztés –
közvetlenül befolyásolja a MOL teljes termelési volumenét és termékkínálatát.
Az egység leállása vagy kapacitáscsökkenése nemcsak a finomítói marginokra, hanem a hazai üzemanyag-ellátásra is hatással lehet, hiszen a Dunai Finomító Magyarország üzemanyagellátásának meghatározó forrása.
Az AV3 egység kiemelt szerepet játszik abban is, hogy a MOL rugalmasan tudjon alkalmazkodni a különböző típusú kőolajok feldolgozásához. A vállalat az elmúlt években több beruházással is fejlesztette a rendszert, hogy a finomító minél kevésbé függjön az orosz Urals típusú kőolajtól, és hatékonyan tudjon feldolgozni alternatív, nem orosz nyersolajokat is.
Jó összehasonlítás lehet egy 2022-es eset, amikor az AV2-es üzemegység állt le szintén tűzeset miatt. A MOL maga jelezte, hogy a finomító kőolaj‑feldolgozó képessége átmenetileg kb. 8 ezer tonnával csökkent naponta. Ez a Dunai Finomító kb. évi 8,1 millió tonnás (kb. 22 ezer tonna/nap) kapacitásához mérve nagyságrendileg egyharmados kiesést jelentett.
Kérdéseinkkel megkerestük a Mol-t, az olajtársaság várhatóan a 11 órára meghirdetett sajtótájékoztatón ad részletesebb tájékoztatást. Az eseményről a helyszínről tudósítunk.
Előzmények
Az éjjel kigyulladt a Mol telephelény található alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. Az eset kapcsán úgy tudjuk, hogy személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát azonban még vizsgálják.
A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, később pedig közeli tűzöltóegységek, valamint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is kivonult a helyszínre.
Tőkepiaci hatások
A százhalombattai tűzeset a tőzsdén is hatással volt, miközben alapvetően továbbra is jó a globális tőkepiaci hangulat, és jellemzően emelkednek az európai tőzsdék, a Mol árfolyama a nyitás után 1,5 százalék mínuszba került.
Mol specifikus eseményről van szó, ezt jól mutatja az is, hogy a legközelebbi szektortársak, az OMV és az Orlen árfolyama is mérsékelten emelkedik ma.
A forgalom azonban nem kiemelkedő, a kereskedés első órájában közel negyedmilliárd forint értékben cseréltek gazdát a Mol papírjai, ezzel a Mol a harmadik legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en az OTP és a 4iG mögött, és csupán közel akkora a forgalma, mint a listán negyedik Rábának.
A mai eséssel a Mol idén csupán stagnál, miközben a BUX index 31 százalékot emelkedett a 42 százalékot ralizó OTP vezetésével.
