Figyelem, autósok! Több napig tartó forgalomkorlátozások kezdődnek, ezeket az útvonalakat érdemes elkerülni
Figyelem, autósok! Több napig tartó forgalomkorlátozások kezdődnek, ezeket az útvonalakat érdemes elkerülni

Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvények és gyűlések miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján kedden.

Szerdán

  • 10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között,
  • 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét

- olvasható a police.hu oldalon.

  • Szerda 18 órától péntek 2 óráig lezárják az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, az Andrássy út-Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út-Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út-Bajza utca kereszteződését, a Kodály köröndöt (a szervízúton a közlekedés biztosított), valamint at Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Október 23-án, csütörtökön

  • 12 órától 22 óráig lezárják a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot, valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.
  • Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a police.hu oldalon lehet részletesen tájékozódni.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság - hívta fel a figyelmet a BRFK.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

