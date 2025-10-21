  • Megjelenítés
Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntésről
Gazdaság

Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntésről

Portfolio
Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa kedden. Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály a döntés hátteréről, az eseményen akár a kormány kamatcsökkentést sürgető üzeneteire is reagálhat.

Arra nagy eséllyel lehetett fogadni előzetesen is, hogy továbbra is marad a 6,5%-os alapkamat, a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki nem számított változtatásra. Az viszont érdekes kérdés lehet, hogy

módosul-e a jegybank kommunikációja

azok után, hogy néhány hete a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyértelműen kamatcsökkentést sürgetett.

A szeptemberi 4,3%-os infláció megfelelt a jegybank várakozásainak, emiatt nem lenne indokolt változtatni az üzeneteken, kérdés, hogy akarnak-e bármilyen módon reagálni a kormány oldaláról érkező nyomásra.

Erre a kérdésre is választ kapunk hamarosan, hiszen délután három órakor megjelenik a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök. Az eseményről a Portfolio élőben beszámol.  

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Megjelent az MNB kamatdöntő ülésének közleménye
Gazdaság
Itt az MNB kamatdöntése!
Pénzcentrum
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility