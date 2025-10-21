Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntésről

Arra nagy eséllyel lehetett fogadni előzetesen is, hogy továbbra is marad a 6,5%-os alapkamat, a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki nem számított változtatásra. Az viszont érdekes kérdés lehet, hogy
módosul-e a jegybank kommunikációja
azok után, hogy néhány hete a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyértelműen kamatcsökkentést sürgetett.
A szeptemberi 4,3%-os infláció megfelelt a jegybank várakozásainak, emiatt nem lenne indokolt változtatni az üzeneteken, kérdés, hogy akarnak-e bármilyen módon reagálni a kormány oldaláról érkező nyomásra.
Erre a kérdésre is választ kapunk hamarosan, hiszen délután három órakor megjelenik a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök. Az eseményről a Portfolio élőben beszámol.
Címlapkép forrása: Portfolio
Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: a kormány várakozásait is felülmúló roham indult
Tíz fős kkv-programirodát indít az NGM.
Hihetetlen, hogy mit művel a 7 százalékos állampapír
Valószínűleg pont ezt akarta elérni az állam.
Egzisztenciális fenyegetés miatt kongatja a vészharangot a világszervezet: "Nincs több kifogás, befektetők!"
Az irány jó, de a tempó túl lassú.
Szélparkot vett az Alteo
A vállalat 100 százalékos tulajdonosává vált a Mecséri Szélpark Kft.-nek.
A Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség alelnöke lett Hegedüs Éva
A kinevezéssel egyidőben a Gránit Bank is csatlakozott a BACEE-hez.
Fájdalmas pofont kaphat Donald Trumptól Elon Musk: nem halad a projekt, félrelökhetik a világ leggazdagabb emberét
A cél az új űrverseny megnyerése Kínával szemben.
Exkluzív befektetői klubesemény, ma 17:30-kor!
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
A NATO egyik legerősebb állama kerek perec kijelentette: az ő légterükön biztos nem repül át Putyin útban Magyarországra
"Nem tudják garantálni, hogy nem tartóztatnák le".
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Otthon Start: 40% az első lakásvásárlók aránya, de meddig tarthat az eszeveszett száguldás?
2025-ben egyedülálló változások zajlanak a magyar lakáspiacon, melyek középpontjában az első lakásvásárlók tömeges megjelenése és ezzel párhuzamban az Otthon Start áll. Ez a trend nemc
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!