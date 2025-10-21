Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntésről

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa kedden. Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály a döntés hátteréről, az eseményen akár a kormány kamatcsökkentést sürgető üzeneteire is reagálhat.

Arra nagy eséllyel lehetett fogadni előzetesen is, hogy továbbra is marad a 6,5%-os alapkamat, a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki nem számított változtatásra. Az viszont érdekes kérdés lehet, hogy

módosul-e a jegybank kommunikációja

azok után, hogy néhány hete a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyértelműen kamatcsökkentést sürgetett.

A szeptemberi 4,3%-os infláció megfelelt a jegybank várakozásainak, emiatt nem lenne indokolt változtatni az üzeneteken, kérdés, hogy akarnak-e bármilyen módon reagálni a kormány oldaláról érkező nyomásra.

Erre a kérdésre is választ kapunk hamarosan, hiszen délután három órakor megjelenik a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök. Az eseményről a Portfolio élőben beszámol.

