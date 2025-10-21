  • Megjelenítés
Itt az előrejelzés: ilyen időre számíthatunk a nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén
Itt az előrejelzés: ilyen időre számíthatunk a nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén

A közeledő hidegfront előoldalán érkező erős délies légáramlás jelentős felmelegedést hoz Magyarországra a hosszú hétvégére. Október 23-án, csütörtökön a délnyugati tájakon akár 25 fok is lehet, ugyanakkor csapadék is könnyedén előfordulhat - áll az Időkép előrejelzésében.

Már kedden érződött a melegedés az országban:

a délies szél hatására sokfelé 20 fok közelébe kúszott a hőmérő higanyszála. Kivételt az Északi-középhegység térsége jelentett, ahol a megülő nedvesség miatt alacsonyabban maradtak az értékek.

Forrás: idokep.hu

A felmelegedés tovább erősödik a következő napokban,

a Kárpát-medence egyre erősödő előoldali helyzetbe kerül, ami csütörtökön éri el csúcspontját

- magyarázza az idokep.hu. Aznap a délies légáramlás felerősödik sok helyütt, északnyugaton pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.

A hosszú hétvége folyamán a beáramló meleg levegő miatt

a maximumok többfelé meghaladhatják a 20 fokot.

Délnyugaton a 24-25 fok sem kizárt, ami a nemzeti ünnepen akár nyárias időjárással is kecsegtethet. Az Északi-középhegységben ugyanakkor továbbra is mérsékeltebb marad az idő: a gyengébb légmozgás miatt ismét megülhet a nedves levegő, így ott 15-20 fok közötti csúcsértékek várhatók.

összességében Változékony, de szeles idő ígérkezik, szeszélyesen változó felhőzettel és napsütéssel.

A gyarapodó gomolyfelhőkből helyenként záporok pattanhatnak ki.

Csütörtök este azonban északnyugat felől hidegfront közelíti meg térségünket. Az esti órákban éri el a Kisalföldet,

erős, viharos északnyugati szelet és csapadékot hozva:

esőt, záporokat, helyenként zivatarokat.

