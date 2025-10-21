  • Megjelenítés
Kemény lépés Magyarország szomszédjában: befagyasztják a 13. havi nyugdíjat
Gazdaság

Kemény lépés Magyarország szomszédjában: befagyasztják a 13. havi nyugdíjat

MTI
Jóváhagyta a pozsonyi törvényhozás Szlovákia 2026-os évi költségvetését kedden. A jövő évi büdzsé az idei évre tervezettnél alacsonyabb, 4,1 százalékos GDP-arányos hiánycélt vetít előre.

A költségvetést a hármas szlovák kormánykoalíció összes - szám szerint 79 - képviselőjének igen szavazatával, 66 nem ellenében hagyta jóvá a 150 fős pozsonyi törvényhozás, amelynek 145 képviselője vett részt a voksoláson. A szlovák kormány által nem egész két hete jóváhagyott dokumentum néhány kormánypárti módosítással került jóváhagyásra. Ezek az egészségügyi tárca büdzséjének jövő évi csökkentését, valamint a közkiadások felső határának csökkentését érintik a következő három évben.

A 2026-os évi költségvetés 4,1 százalékos hiánycélja 0,6 százalékponttal alacsonyabb, mint az idei évre tervezett 4,7 százalékos GDP-arányos hiánycél.

A most elfogadott büdzsében kevésbé ambiciózus a deficitcsökkentés, mint egy évvel korábban, amikor 1,3 százalékpontos volt a hiánycsökkentés.

Szlovákiában a költségvetés deficitje a 2020-ban elért 9,68 százalékos rekordot követően többnyire csökkenő tendenciát mutatott.

A deficit

  • 2021-ben közel 8 százalék,
  • 2022-ben mintegy 5 százalék,
  • 2023-ban 6 és fél százalék,
  • 2024-ben 5,8 százalék volt,
  • az idén pedig a pénzügyminisztérium szerint a tervezettnél némileg magasabb szinten marad és várhatóan 5 százalék lesz.

A jövő évi költségvetés 2028-ra számol a hiány 3 százalék alá szorításával, 2027-ben pedig 5 százalék körüli vagy - további konszolidációs intézkedések elfogadása esetén - annál alacsonyabb hiánycélt vetít előre.

A kedden elfogadott dokumentum a bevételi és kiadási oldalon is magasabb összegekkel számol, mint az idén. A közigazgatás teljes jövő évi bevételét 62 milliárd euróban, az összes kiadását 67,9 milliárd euróban, hiányának számszerű összegét pedig 5,9 milliárd euróban állapítja meg. A dokumentum az állami költségvetésben 2026-ban 27,8 milliárd euró bevétellel, a kiadási oldalon pedig - az ideinél alacsonyabb - 33,5 milliárd euró kiadással számol,

ennek alapján a költségvetési hiány számszerűen 5,8 milliárd euró lesz.

A költségvetés több szegmensben a kiadások csökkentésével számol, így az állami, infrastrukturális és lakhatási befektetések terén is. Kevesebbet kap majd az állami büdzséből az agrárium, az önkormányzatok és az állami hivatalok is. A költségvetés tervezete szerint jelentősen emelkedtek volna a közegészségügy fenntartására szánt kiadások, de egy módosítás által ezek összegét 622 millió euróval 2,7 milliárd euróra csökkentették. Ellenben az ideihez képest emelkednek jövőre a védelmi kiadások, azok összege 2,88 milliárd euró lesz, ami megegyezik a NATO-kötelezettségekkel összhangban lévő 2 százalékos GDP-arányos vállalással.

A jövő évi költségvetés deficitcsökkentési céljának eléréséhez a pozsonyi törvényhozás szeptemberben egy konszolidációs csomagot is jóvá hagyott, amely az idén már a második, a jelenlegi kormány részéről pedig sorban már a harmadik hasonló intézkedés volt. Míg a korábbi két csomag főként a vállalatokat és nagyobb piaci szereplőket érintette,

a legutóbbi mintegy 2,7 milliárd euró értékű intézkedéscsomag már szélesebb körű volt.

Egyebek mellett

  • megemelték az egészségbiztosítási járulék mértékét,
  • az egyéni vállalkozók által fizetendő járulék kivetési alapját,
  • bevezetésre került a bérek progresszív adója,
  • befagyasztották a 13. havi nyugdíjak összegét és számos intézmény esetében a béreket is,
  • csökkentették a munkanélküli segélyek összegét,
  • növelték a nem életbiztosítások adójának arányát,
  • valamint eltöröltek néhány munkaszüneti napot is.

A szlovák pénzügyminisztérium adatai szerint az ország GDP-arányos államadóssága az idei év végére 61,5 százalékra emelkedik a tavalyi 59,3 százalékról. A jóváhagyott költségvetés szerint a GDP-arányos államadósság jövőre is emelkedni fog, a tervek szerint 62,8 százalékra,

az államadósság a dokumentum szerint 2028-ban a GDP 64 százalékának szintjén fog stabilizálódni.

Az idei költségvetésben ezt még 60 százalékos szinten feltételezték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

