Kiderült, mikor találkozhat Trump a kínai elnökkel

Trump kedden a Fehér Ház Rózsakertjében republikánus törvényhozókkal tartott ebéden úgy nyilatkozott, hogy
jó kapcsolatot ápol Hszi elnökkel, és reméli, hogy mindkét fél számára előnyös kereskedelmi megállapodást tudnak majd kötni.
„Nagyszerű a kapcsolatom Hszi elnökkel. Arra számítok, hogy jó megállapodást tudunk kötni” – mondta Trump.
Azt szeretném, ha ő is jó megállapodást kötne Kína számára – de ennek tisztességesnek kell lennie
– tette hozzá.
Bár az amerikai elnök "nagyon sikeresnek" jósolja a találkozót, elismerte, hogy
előfordulhat, hogy mégsem kerül rá sor.
A két vezető várhatóan a Dél-Koreában megrendezésre kerülő Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési (APEC) csúcstalálkozón találkozna még ebben a hónapban.
"Lehet, hogy nem fog megtörténni", mondta Trump. "Előfordulhat, hogy valaki azt mondja: 'Nem akarok találkozni, túl kellemetlen.' De valójában nem kellemetlen. Ez csak üzlet."
A találkozó pontos dátumát és időpontját még nem jelentették be, de Trump szerint körülbelül két hét múlva kerül rá sor.
Scott Bessent pénzügyminiszter várhatóan a hétvégén egyeztet kínai kollégáival a kereskedelmi feszültségek enyhítéséről, miután Kína nemrég új korlátozásokat jelentett be a ritkaföldfémek exportjára vonatkozóan, Trump pedig a kínai árukra kivetett vámok drasztikus emelésével fenyegetőzött.
Az amerikai elnök korábban jelezte, hogy a megbeszéléseken várhatóan szó lesz a fentanilról, a szójababról és Tajvanról is.
