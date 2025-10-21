  • Megjelenítés
Kiderült, mikor találkozhat Trump a kínai elnökkel
Gazdaság

Kiderült, mikor találkozhat Trump a kínai elnökkel

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök kedvező kilátásokkal tekint a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel tervezett találkozójára, de nem zárja ki, hogy a megbeszélés elmaradhat – tudósított a Bloomberg.

Trump kedden a Fehér Ház Rózsakertjében republikánus törvényhozókkal tartott ebéden úgy nyilatkozott, hogy

jó kapcsolatot ápol Hszi elnökkel, és reméli, hogy mindkét fél számára előnyös kereskedelmi megállapodást tudnak majd kötni.

„Nagyszerű a kapcsolatom Hszi elnökkel. Arra számítok, hogy jó megállapodást tudunk kötni” – mondta Trump.

Azt szeretném, ha ő is jó megállapodást kötne Kína számára – de ennek tisztességesnek kell lennie

– tette hozzá.

Bár az amerikai elnök "nagyon sikeresnek" jósolja a találkozót, elismerte, hogy

előfordulhat, hogy mégsem kerül rá sor.

A két vezető várhatóan a Dél-Koreában megrendezésre kerülő Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési (APEC) csúcstalálkozón találkozna még ebben a hónapban.

"Lehet, hogy nem fog megtörténni", mondta Trump. "Előfordulhat, hogy valaki azt mondja: 'Nem akarok találkozni, túl kellemetlen.' De valójában nem kellemetlen. Ez csak üzlet."

A találkozó pontos dátumát és időpontját még nem jelentették be, de Trump szerint körülbelül két hét múlva kerül rá sor.

Scott Bessent pénzügyminiszter várhatóan a hétvégén egyeztet kínai kollégáival a kereskedelmi feszültségek enyhítéséről, miután Kína nemrég új korlátozásokat jelentett be a ritkaföldfémek exportjára vonatkozóan, Trump pedig a kínai árukra kivetett vámok drasztikus emelésével fenyegetőzött.

Az amerikai elnök korábban jelezte, hogy a megbeszéléseken várhatóan szó lesz a fentanilról, a szójababról és Tajvanról is.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
parlament országház budapest duna állam főváros
Gazdaság
Újabb fél évvel hosszabbította meg a parlament a veszélyhelyzetet
Pénzcentrum
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility