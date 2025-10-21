Kiderült, mikor találkozhat Trump a kínai elnökkel

Trump kedden a Fehér Ház Rózsakertjében republikánus törvényhozókkal tartott ebéden úgy nyilatkozott, hogy

jó kapcsolatot ápol Hszi elnökkel, és reméli, hogy mindkét fél számára előnyös kereskedelmi megállapodást tudnak majd kötni.

„Nagyszerű a kapcsolatom Hszi elnökkel. Arra számítok, hogy jó megállapodást tudunk kötni” – mondta Trump.

Azt szeretném, ha ő is jó megállapodást kötne Kína számára – de ennek tisztességesnek kell lennie

– tette hozzá.

Bár az amerikai elnök "nagyon sikeresnek" jósolja a találkozót, elismerte, hogy

előfordulhat, hogy mégsem kerül rá sor.

A két vezető várhatóan a Dél-Koreában megrendezésre kerülő Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési (APEC) csúcstalálkozón találkozna még ebben a hónapban.

"Lehet, hogy nem fog megtörténni", mondta Trump. "Előfordulhat, hogy valaki azt mondja: 'Nem akarok találkozni, túl kellemetlen.' De valójában nem kellemetlen. Ez csak üzlet."

A találkozó pontos dátumát és időpontját még nem jelentették be, de Trump szerint körülbelül két hét múlva kerül rá sor.

Scott Bessent pénzügyminiszter várhatóan a hétvégén egyeztet kínai kollégáival a kereskedelmi feszültségek enyhítéséről, miután Kína nemrég új korlátozásokat jelentett be a ritkaföldfémek exportjára vonatkozóan, Trump pedig a kínai árukra kivetett vámok drasztikus emelésével fenyegetőzött.

Az amerikai elnök korábban jelezte, hogy a megbeszéléseken várhatóan szó lesz a fentanilról, a szójababról és Tajvanról is.

Címlapkép forrása: EU