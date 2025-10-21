Kína sürgős találkozót hívott össze 170 külföldi céggel: kiderült, mi áll a háttérben

Ling Ji kereskedelmi miniszterhelyettes a pekingi eseményen úgy fogalmazott, hogy az intézkedések „felelős lépések”, amelyek a világbéke és a stabilitás védelmét szolgálják, és Peking továbbra is engedélyezi a jogszerű ügyleteket a globális ellátási láncok fenntartása érdekében.
A kínai hatóságok a közelmúltban szigorították a ritkaföldfémek és más stratégiai nyersanyagok kivitelére vonatkozó szabályokat, ami újabb feszültséget keltett az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi viszonyban.
A korlátozások bejelentése veszélybe sodorhatja a november 10-én lejáró, de elvileg meghosszabbítható kereskedelmi tűzszünetet is.
A Bloombergnek nyilatkozó elemzők szerint Peking most igyekszik eloszlatni a külföldi befektetők aggodalmait, és jelezni, hogy nem fordul el a piacbarát reformoktól.
A héten zajlik a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának négynapos negyedik plénuma, amely a 2030-ig tartó fejlesztési terveket tárgyalja. A befektetők a zárónyilatkozatból várnak iránymutatást arról, milyen konkrét lépéseket tesz Peking a piacnyitás és a külföldi tőkevonzás érdekében, különösen Hszi Csin-ping és Donald Trump közelgő találkozója előtt.
