Komoly erősítéssel készül a MÁV a hosszú hétvégére: így változik a vonatok menetrendje

Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére - közölte a vasúttársaság kedden az MTI-vel.

Mint írták, a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére: több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

Szükség esetén a – megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal (MÁVBUSZ) is segíti majd az utasok közlekedését - tették hozzá.

A közlemény szerint

érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket,

vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást is.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek - jelezték.

Közölték azt is, hogy október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek járnak a Volánbuszok.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok - fűzték hozzá.

A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-ától 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik; a H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes; a H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.

