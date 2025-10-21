Megdöbbentő fordulat a KSH-ügyben: több mint duplájára nőtt a gyermekszegénység a korrekció után

A Válasz Online friss cikke szerint újabb fordulat történt a Központi Statisztikai Hivatal szegénységi adatainak ügyében. Az Eurostat által most közzétett részletes adatok alapján a magyar statisztikai hivatal az elmúlt években jelentősen alulmérte a gyermekszegénységet. A legnagyobb eltérés 2022-ben mutatkozott, amikor a korrekció után a gyerekszegénységi ráta több mint kétszerese lett az eredetileg mért értéknek.
A 2019–2024 közötti időszakban minden évben kimutatható volt valamilyen mértékű alulmérés a gyermekek esetében, miközben az idősek és a felnőttek adataiban kisebb, de ellentétes irányú eltérések látszanak.
A cikk szerint 2019-ben a hivatal eredetileg 11,5 százalékos gyermekszegénységi arányt közölt, de a revízió után ez 18 százalékra nőtt, ami 56,5 százalékos korrekciót jelent.
2020-ban az eredeti 9,5 százalékos értéket 20,9 százalékra kellett javítani, vagyis több mint duplájára, 120 százalékkal emelkedett a mutató. 2021-ben 40,3, 2022-ben 56,4, 2023-ban 0,6, míg 2024-ben 21,7 százalékkal mérték alul a gyermekszegénységet. A korrekciók tehát több évet és több korcsoportot érintenek, de a legnagyobb eltérések a gyermekek körében láthatók.
A Válasz Online szerint miközben a gyermekek esetében felfelé módosították a szegénységi arányt, a 18–64 évesek és a 65 év felettiek körében épp ellenkező irányban, lefelé korrigálták a mutatókat.
A legnagyobb csökkenést 2019-ben mérték az idősek között, amikor a revízió 43,2 százalékkal csökkentette a szegénységi arányt ebben a korcsoportban.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi évek adatai nemcsak az össznépesség szintjén, hanem a társadalmi csoportok között is jelentősen torzított képet adtak.
A Válasz Online emlékeztet, hogy korábbi cikkei és több kutató elemzése már tavasszal is súlyos módszertani hibákat valószínűsített a magyar jövedelmi statisztikákban. A kutatók szerint a KSH adatai természetellenes mintázatokat mutattak: tömegesen fordult elő, hogy a jövedelmek „éppen” a szegénységi küszöb fölé estek, illetve a bruttó és a nettó jövedelmek aránya több esetben ellentmondott a gazdasági logikának. Szerintük ez statisztikai torzulásra, legrosszabb esetben manipulációra utalhat.
A hivatal szeptember végén sajtótájékoztatón közölte, hogy revíziót hajtott végre az adatokon, és ezzel mintegy 150 ezerrel nőtt a szegénységben élők száma 2018-ban. Akkor még azt hangsúlyozták, hogy a módosítások mértéke nem befolyásolja érdemben a fő szegénységi mutatót.
A KSH a kezdetektől fogva és továbbra is visszautasítja, hogy manipulációról lenne szó. A hivatal az Eurostat közleményére hivatkozva azt hangsúlyozta, hogy az adatok megbízhatósága és hitelessége eddig is biztosított volt, a mostani változtatások oka módszertani jellegű. Ennek része volt a 2022-es népszámlálás alapján végzett újrasúlyozás és a jövedelmi adatok pótlási eljárásainak finomhangolása.
A Válasz Online által idézett kutatók azonban úgy vélik, a mostani revízió egyes korcsoportokban olyan mértékű változásokat hozott, amelyek további kérdéseket vetnek fel a hivatal eljárásával kapcsolatban.
A lap szerint nem zárható ki, hogy újabb korrekciókra lesz szükség a magyar szegénységi statisztikákban, mivel a hibák forrása még nem teljesen tisztázott.
Mint arról a Portfolio is beszámolt, a KSH a 2018 és 2023 közötti időszak adatait a 2022-es népszámlálásra támaszkodva vizsgálta felül. A hivatal szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy pontosítsa a jövedelmi adatokat és megszüntesse az inkonzisztenciákat a bruttó és nettó jövedelmek között. A revízió során a KSH finomította a pótlási algoritmusokat és a súlyozási módszereket, hogy csökkenjen az egyes társadalmi csoportok szegénységi kockázatában tapasztalt volatilitás.
Mint arról a Portfolio korábban szintén írt, a vita előzménye, hogy két kutató, Tátrai Annamária és Gábos András először a Válaszonline fogalmazott meg kritikát, majd később több társuk is olyan statisztikai anomáliákat tárt fel a KSH adatbázisában, amelyek szerint egyes években tömegesen fordult elő, hogy emberek adót nem fizettek, hanem „kapták” azt vissza, mintha a NAV jótékonysági szervezetként működne.
A kutatók szerint ezek a minták rendszerszintű hibákra utalnak, és 2014-ig visszanyúlóan kimutathatók az EU–SILC adatbázisban.
Mint azt a Portfolio is megírta, a KSH korábban minden vádat visszautasított, és hangsúlyozta, hogy az EU–SILC-adatokat az Eurostat évente validálja. A hivatal szerint a felülvizsgálat független volt a sajtóban megjelent bírálatoktól, és célja a módszertani egységesség javítása volt. Ugyanakkor a mostani, az Eurostat által nyilvánosságra hozott korrekciók újraélesztették a vitát arról, hogy a magyar szegénységi adatok mennyiben alkalmasak nemzetközi összehasonlításra, különösen a gyermekszegénység alakulásának megítélésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
