Megszólalt Orbán Viktor az éjszakai tűzesetről

Orbán Viktor szerint Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, miután egyeztetett a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Hozzátette, hogy az éjjel kigyulladt alapanyag-feldolgozó üzem körülményeit szigorúan kivizsgálják. Eközben nem sokkal korábban Romániában, a Ploiesti-ben működő Petrotel–Lukoil olajfinomítóban is robbanás történt.

Ma reggel egyeztettem a MOL vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk

- olvasható Orbán Vikor Facebook bejegyzésében.

Az éjjel kigyulladt a Mol telephelény található alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. A helyszínre elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki, az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A legfrissebb közlemények szerint személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát még vizsgálják.

A hazai incidens előtt nem sokkal hasonló esemény történt Romániában is: hétfő dél körül robbanás rázta meg a dél-romániai Ploiesti-ben működő Petrotel–Lukoil olajfinomítót A romániai finomító az orosz Lukoil érdekeltségébe tartozik, éves kapacitása 2,5 millió tonna nyersolaj, amivel az egyik legnagyobb üzemnek számít Romániában. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok minden lehetséges forgatókönyvet figyelembe vesznek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán