Nemzeti ünnep: teljesen felbolydul a közlekedés a fővárosban, erre érdemes figyelni

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából több rendezvényt is tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan a belvárosban forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani, ami a közösségi közlekedést is érinti - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint október 22-én, szerdán ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, illetve fáklyás felvonulás indul a Műegyetemtől a Bem József térre, majd október 23-án, csütörtökön reggel a Kossuth Lajos téren rendeznek ünnepélyes zászlófelvonást.

Hozzátették, hogy csütörtökön délelőtt vonulásos rendezvény indul a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth Lajos térre, majd 14 órától a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

A lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is:

több villamos-, troli- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön.

A teljesség igénye nélkül csütörtökön

a kisföldalatti várhatóan 18.30-tól nem áll meg a Hősök terén, szükség esetén pedig a Bajza utcánál sem.

13:00 és 15:00 között lezárhatják az M2-es és M3-as metró állomásait a Deák Ferenc téren, illetve szükség esetén a Kossuth Lajos téren és az Arany János utcánál is (ez esetben a metrók megállás nélkül áthaladnak a lezárt állomáson).

állomásait a Deák Ferenc téren, illetve szükség esetén a Kossuth Lajos téren és az Arany János utcánál is (ez esetben a metrók megállás nélkül áthaladnak a lezárt állomáson). A 4-es és 6-os villamos vonalán 10:10 és 16:00 között több alkalommal változik a közlekedési rend.

vonalán 10:10 és 16:00 között több alkalommal változik a közlekedési rend. Üzemkezdettől üzemzárásig nem közlekedik a 2-es, 2B, és 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között.

a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között. A 9-es buszok 9:00 és 12:30 között Óbuda felől csak a Zsigmond térig, Kőbánya felől pedig csak a Deák Ferenc térig közlekednek. 12:30 és 15:00 között a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át, hosszabb menetidővel közlekednek.

A teljes körű tájékozódás érdekében a legfontosabb közlekedési információkat a BKK oldalán lehet követni.

