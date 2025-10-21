Nemzeti ünnep: teljesen felbolydul a közlekedés a fővárosban, erre érdemes figyelni

A közlemény szerint október 22-én, szerdán ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, illetve fáklyás felvonulás indul a Műegyetemtől a Bem József térre, majd október 23-án, csütörtökön reggel a Kossuth Lajos téren rendeznek ünnepélyes zászlófelvonást.
Hozzátették, hogy csütörtökön délelőtt vonulásos rendezvény indul a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth Lajos térre, majd 14 órától a Deák Ferenc térről a Hősök terére.
A lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is:
több villamos-, troli- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön.
A teljesség igénye nélkül csütörtökön
- a kisföldalatti várhatóan 18.30-tól nem áll meg a Hősök terén, szükség esetén pedig a Bajza utcánál sem.
- 13:00 és 15:00 között lezárhatják az M2-es és M3-as metró állomásait a Deák Ferenc téren, illetve szükség esetén a Kossuth Lajos téren és az Arany János utcánál is (ez esetben a metrók megállás nélkül áthaladnak a lezárt állomáson).
- A 4-es és 6-os villamos vonalán 10:10 és 16:00 között több alkalommal változik a közlekedési rend.
- Üzemkezdettől üzemzárásig nem közlekedik a 2-es, 2B, és 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között.
-
A 9-es buszok 9:00 és 12:30 között Óbuda felől csak a Zsigmond térig, Kőbánya felől pedig csak a Deák Ferenc térig közlekednek. 12:30 és 15:00 között a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át, hosszabb menetidővel közlekednek.
A teljes körű tájékozódás érdekében a legfontosabb közlekedési információkat a BKK oldalán lehet követni.
Az autós és a vonatforgalom változásairól az alábbi linkeken tájékozódhatnak:
