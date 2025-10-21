Óriási megállapodást kötött az USA Ausztráliával

Donald Trump amerikai elnök és Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök történelmi jelentőségű megállapodást írt alá, amely
célja az Egyesült Államok ritkaföldfémekhez és más kritikus ásványokhoz való hozzáférésének bővítése
– ellensúlyozva Kína szoros ellenőrzését a kulcsfontosságú fémek ellátási láncai felett.
A két kormány közösen fektet be ausztrál bányákba és feldolgozóüzemekbe, hogy növeljék az olyan fejlett technológiákhoz szükséges nyersanyagok termelését, mint az elektromos autók, félvezetők és vadászgépek. „Körülbelül egy éven belül annyi kritikus ásványunk és ritkaföldfémünk lesz, hogy nem is tudják majd, mit kezdjenek velük” – mondta Trump a Fehér Házban tartott találkozón.
Mi az a ritkaföldfém? A ritkaföldfémek a periódusos rendszer 17 elemből álló csoportját jelentik (pl. neodímium, prazeodímium, lantán, ittrium), amelyek kulcsfontosságúak a modern technológiák gyártásában. Ezek az anyagok nem feltétlenül ritkák, de nagyon egyenetlenül oszlanak el a Földön, és a kitermelésük, valamint tisztításuk költséges és környezetszennyező folyamat. A ritkaföldfémeket olyan nagy technológiai és hadiipari termékekben használják, mint az elektromos autók motorjai, okostelefonok, félvezetők, napelemek, szélturbinák és vadászgépek. Jelenleg a világ termelésének több mint 80%-át Kína ellenőrzi, ezért ezek az elemek stratégiai fontosságúak az USA és szövetségesei számára az ellátási láncok biztonsága szempontjából.
Az USA és Kína között hónapok óta zajlik a ritkaföldfémekért folytatott verseny, miután Peking válaszul Trump kereskedelmi offenzívájára exportkorlátozásokat vezetett be, majd ezeket tovább szigorította. Ez az amerikai oldalon felgyorsította az alternatív termelési kapacitások kiépítését, bár iparági szereplők szerint a kínai hálózat kiváltása évekig tarthat.
A megállapodás értelmében az Egyesült Államok és Ausztrália az elkövetkező hat hónapban egyenként több mint egymilliárd dollárt fektet be a kezdeti projektekbe. Az ausztrál részvények azonnal megugrottak, különösen a ritkaföldfém-kitermeléssel foglalkozó vállalatok, például a Lynas Rare Earths papírjai.
A Fehér Ház szerint a Pentagon finanszírozni fogja egy évi 100 tonnás galliumfinomító megépítését Nyugat-Ausztráliában, míg az amerikai Export-Import Bank több mint 2,2 milliárd dolláros finanszírozási érdeklődést jelezett különböző projektek iránt.
Az Egyesült Államok és Ausztrália a megállapodásban „tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni védelmet” is vállalt, beleértve az árminimumokra vagy hasonló intézkedésekre épülő szabványok bevezetését. A Center for Strategic and International Studies egyik szakértője, Gracelin Baskaran szerint „ez a két nagy nyugati ország közötti legjelentősebb ásványi együttműködés az elmúlt évtizedekben”.
A tárgyalás Trump és Albanese részéről a védelmi együttműködésre is kiterjedt: az Egyesült Államok nukleáris meghajtású tengeralattjárókat, valamint 1,2 milliárd dollár értékben víz alatti drónokat és Apache helikoptereket ad el Ausztráliának.
Bár Trump megerősítette, hogy az Aukus-megállapodás keretében folytatni kívánja a tengeralattjárók eladását, egyértelművé tette, hogy nem tervezi eltörölni az ausztrál árukra kivetett 10%-os vámtarifát.
Az Aukus-megállapodás (Australia–United Kingdom–United States) egy 2021-ben létrejött biztonsági és védelmi szövetség Ausztrália, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok között. Célja, hogy ellensúlyozza Kína növekvő katonai befolyását az indo–csendes-óceáni térségben. A megállapodás központi eleme, hogy Ausztrália amerikai technológiával készült, nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárolhat, illetve később közösen fejleszthet a partnerekkel. Az Aukus továbbá fejlett védelmi technológiák megosztására is kiterjed — például mesterséges intelligencia, kiberhadviselés, hiperszonikus fegyverek és tenger alatti rendszerek terén.
Albanese így nehéz egyensúlyt keres: egyszerre próbálja mélyíteni kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és fenntartani kereskedelmi viszonyát Kínával, amely továbbra is Ausztrália legnagyobb gazdasági partnere.
