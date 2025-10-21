Svájcot nem lehet vámokkal földbe állítani

A svájci export 43%-kal nőtt az Egyesült Államokba augusztushoz képest, ami arra utal, hogy az amerikai vámok eddig nem vetették vissza érdemben a keresletet. A kereskedelmi mérleg azonban Svájc javára tovább romlott, elérve a 4,2 milliárd dolláros deficitet.

Svájc exportja jelentősen megugrott szeptemberben az Egyesült Államok felé, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök rekordmagas, 39%-os vámokat vezetett be augusztusban a svájci termékekre.

A svájci vámhivatal keddi közlése szerint az arany nélküli, szezonálisan kiigazított

export 43%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, miközben a teljes export 3,4%-kal bővült.

Az amerikai import is 5,5%-kal emelkedett, így az Egyesült Államok kereskedelmi hiánya Svájccal szemben 3,3 milliárd frankra (4,2 milliárd dollárra) nőtt – ez április óta a legmagasabb érték.

Ez az első teljes hónap, amely megmutatja, hogyan hatnak a Trump-adminisztráció vámjai a svájci gazdaságra. Bern múlt héten részben emiatt csökkentette a jövő évi növekedési előrejelzését.

A vámok a legmagasabbak bármely fejlett gazdaságra kivetettek közül, és olyan svájci ikonikus exportcikkeket sújtanak, mint az órák, gépek, csokoládé és gyógyszerek. Utóbbi kategóriában – amelyben olyan óriások szerepelnek, mint a Novartis AG és a Roche Holding AG – az eladások 8,6%-kal nőttek augusztushoz képest, elérve a 9,8 milliárd frankot.

A svájci kormány továbbra is tárgyalásokat folytat Washingtonnal a vámok mérsékléséről, ám az egyeztetések lassan haladnak. Bár Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter múlt hónapban azt mondta, hogy „valószínűleg megállapodunk Svájccal”, azóta nem történt előrelépés.

A tárgyalások belpolitikai vitát is szítottak: a mezőgazdasági lobbi ellenzi az amerikai termékek nagyobb mértékű beengedését, és a felmérések szerint a lakosság többsége is úgy véli, hogy a kormány túl engedékeny az Egyesült Államokkal szemben.

A kormány állítólag új ajánlatot tett Washingtonnak, amely részeként svájci finomítók amerikai aranyipari beruházásokat vállalnának

– részben azzal, hogy egyes tevékenységeiket az USA-ba helyeznék át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images