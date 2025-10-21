Százéves hagyomány ért véget Magyarországon: bezárt az utolsó üzem is

A lépéssel egy százéves ipari hagyomány zárult le Magyarországon: a csempegyártás teljes egészében megszűnt az országban.
A Zalakerámia az év elején már Romániába telepítette a fejlettebb technológiával működő romhányi gyáregységét, amit a szomszédos ország kedvezőbb gazdasági feltételei indokoltak.
A Lasselsberger-csoport a megváltozott piaci körülményekre hivatkozva szervezte át termelési kapacitásait.
A Zalakerámia nem közölte, hány munkavállalót érint a leépítés, és nem nyilatkozott a termelőeszközök sorsáról sem.
A tófeji önkormányzat sem reagált a hírre.
Már 2023 májusában jelentős létszámleépítés történt Tófejen: a több mint kétszáz alkalmazott mintegy 90 százalékát elbocsátották. A gyártást akkor a romhányi telephelyre vonták össze, amely azonban végül szintén külföldre került.
A hazai építőanyag-gyártók helyzetét rontotta a kormány által kiterjesztett bányajáradék, amely a tégla-, cserép- és csempegyártókat is érintette. Az orosz-ukrán háború következtében megugró energia- és bérköltségek, valamint a jelentősen visszaeső kereslet tovább súlyosbították a szektor gondjait.
Lázár János építési és közlekedési miniszter régóta szorgalmazza, hogy a hazai építőanyag-ipar magyar kézbe kerüljön. Ennek érdekében az építészeti törvény elővásárlási jogot ad az államnak, ha külföldi tulajdonú gyárat értékesítenének.
A gyakorlatban azonban a tulajdonosok nem akarnak eladni, a Lasselsberger pedig a teljes termelőkapacitás külföldre telepítése mellett döntött.
Ahogy a 24.hu feleveníti, az ágazat nehézségei 2021-ben kezdődtek, amikor kiegészítő bányajáradékot vetettek ki a cementgyártókra és a kavicsbányákra. A rendeletben rögzített, 2019-es szinten maradt 3 milliárd forintos árbevételi küszöb azóta sem változott, miközben a közel 50 százalékos infláció emelte a bérköltségeket és az energiaárakat. Ez a hazai termékeket versenyhátrányba hozta az importtal szemben, mivel a külföldről érkező árut nem terheli a járadék.
További teherként érkezett a kormány részéről a 2023 nyarán bevezetett szén-dioxid-kvótaadó. Ez azokat a vállalatokat sújtja, amelyek kibocsátásuk legalább felét ingyenes EU-s kvótaként kapják meg az ETS-rendszerből, és éves kibocsátásuk meghaladja a 25 ezer tonnát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start
A téglalakások ára csökkent az Otthon Centrum kínálatában.
Itt az újabb emelés! Már megint egy magas célár jött ki az OTP-re
Folytatódhat a rali.
Itt az MNB kamatdöntése!
Még várunk a friss üzenetekre.
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a rendelettervezetet.
Filmbe illő jelenetek játszódtak le: szabályosan kilőtt az érdeklődés a Louvre iránt
Párizsra figyel a világ.
Nemzeti ünnep: teljesen felbolydul a közlekedés a fővárosban, erre érdemes figyelni
Szerdán és csütörtökön is.
Széttépik a 4iG-t és a Rábát
Elképesztő száguldást láthatunk.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?
Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek barátjukként, tanácsadójukként. Ahogy egyre fejlettebb modellekkel áll elő az OpenAI, úgy n
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda