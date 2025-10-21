  • Megjelenítés
Új kormánybiztos az energiatárolás élén – felpöröghetnek az akkumulátoros fejlesztések
Új kormánybiztos az energiatárolás élén – felpöröghetnek az akkumulátoros fejlesztések

Az éjjel megjelent Magyar Közlönyben Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettest a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért, valamint magyar–szlovák
energetikai infrastruktúra fejlesztésért felelős kormánybiztossá nevezték ki. A lépéssel tovább erősödik a villamosenergia-tárolókra irányuló fókusz a kormányzati stratégiában.

A megjelent határozat szerint a kormánybiztos feladata közé fog tartozni az, hogy áttekintse a hazai villamosenergia-tárolás jelenlegi helyzetét és a tárolói kapacitás bővítésének lehetőségeit,

kialakítsa villamosenergia-tárolási képesség fejlesztését elősegítő kormányzati program tervezetét

és elkészítse az ehhez kapcsolódó kormány-előterjesztéseket az iparági szereplők közreműködésével.

A lépés nem teljesen váratlan, hiszen egyre nagyobb fókuszt kap az energiatárolók kérdése a kormányzatban. Legutóbb, az október 8-án megrendezett energetikai csúcskonferenciánkon mondta azt Lantos Csaba energiaügyi miniszter, hogy "amit a napelemekkel elértünk az elmúlt 15 évben, most azt kell lemásolni az energiatárolóknál".

Kulcskérdés ugyanis, hogy a napelemes kapacitásainkat minél jobban ki tudjuk használni. Ehhez járulhatnak hozzá a villamosenergia-tárolók, amelyek a már 9 gigawatt beépített teljesítménnyel rendelkező napelemeink által termelt áramot a naplemente utáni időszakra is el tudják raktározni.

