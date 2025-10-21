Újabb fél évvel hosszabbította meg a parlament a veszélyhelyzetet

Az országgyűlés újabb fél évvel, 2026. május közepéig meghosszabbította a veszélyhelyzetet az orosz–ukrán háború hatásaira hivatkozva – ismertette az MTI.

A magyar parlament 127 igen és 56 nem szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy a kormány újabb 180 nappal, 2026. május 13-ig meghosszabbítsa a veszélyhelyzetet. A döntés indoka továbbra is az orosz–ukrán háború következtében kialakult humanitárius és gazdasági válsághelyzet, amelyet a kormány szerint csak rendkívüli jogrendben lehet hatékonyan kezelni.

A kormányzati előterjesztés szerint a veszélyhelyzet fenntartása lehetőséget ad gyors és rugalmas döntések meghozatalára, különösen a háború közvetett hatásainak – például az energiaárak és a menekültáradat – kezelésére.

A kabinet álláspontja szerint a különleges intézkedések hozzájárulnak a nemzeti érdekek védelméhez és a gazdasági stabilitás megőrzéséhez.

Répássy Róbert igazságügyi államtitkár az általános vitában úgy fogalmazott, hogy a háború már több mint három és fél éve tart, és hatásai „mindennapjaink részévé váltak”. Hangsúlyozta, hogy a kormány eddig is az alaptörvény keretein belül hozott rendkívüli intézkedéseket, és a mostani hosszabbítás célja ezek folytatása a nemzeti biztonság érdekében.

