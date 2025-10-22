  • Megjelenítés
4,5 millióan dolgoznak Magyarországon
Gazdaság

4,5 millióan dolgoznak Magyarországon

Portfolio
Stabil munkaerőpiaci helyzetről számolnak be a Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent, szeptemberi adatai. A foglalkoztatás és a munkanélküliség egyaránt minimális elmozdulást mutat. Az aktívak száma minimálisan emelkedik, ez arra utal, hogy a munkaerőpiaci helyzet enyhe romlása megállt.

Szeptemberben 4,5 millió ember dolgozott a hazai elsődleges munkaerőpiacon (vagyis a foglalkoztatottból a közmunkásokat és a külföldre ingázókat levonva), ez gyakorlatilag nem jelent elmozdulást az előző hónaphoz képest - derül ki a KSH adataiból. A nagy kép változatlan:

a recessziós időszakban látott enyhe foglalkoztatáscsökkenés megállt, már inkább stagnáló helyzet a jellemző.

Ezzel együtt a hazai elsődleges munkaerőpiacon regisztrált 4 millió 504 ezer dolgozó még 41 ezerrel elmarad az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer fő volt.

Hasonló a helyzet a munkanélküliséggel is: a 2025. július–szeptemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 221 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5% volt. A elmozdulások mintavételi hibahatáron belüliek, bár megjegyzendő, hogy a munkanélkiek számna 10 hóap után kúszott újra 220 ezer fölé. 

A gazdaságilag aktívak (a munkaerőpiacon megjelenők) száma szintén csak minimális elmozdulást mutat, az ingadozásokba szintén belelátható egy kis javulás az utóbbi hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
acél-dömping-ipar-kereskedelem-kína-protekcionizmus-vám
Gazdaság
Egymilliárd dollár naponta: hiába a vámháború, özönlik az áru Kínából Amerikába
Pénzcentrum
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility