4,5 millióan dolgoznak Magyarországon

Stabil munkaerőpiaci helyzetről számolnak be a Központi Statisztikai Hivatal ma megjelent, szeptemberi adatai. A foglalkoztatás és a munkanélküliség egyaránt minimális elmozdulást mutat. Az aktívak száma minimálisan emelkedik, ez arra utal, hogy a munkaerőpiaci helyzet enyhe romlása megállt.

Szeptemberben 4,5 millió ember dolgozott a hazai elsődleges munkaerőpiacon (vagyis a foglalkoztatottból a közmunkásokat és a külföldre ingázókat levonva), ez gyakorlatilag nem jelent elmozdulást az előző hónaphoz képest - derül ki a KSH adataiból. A nagy kép változatlan:

a recessziós időszakban látott enyhe foglalkoztatáscsökkenés megállt, már inkább stagnáló helyzet a jellemző.

Ezzel együtt a hazai elsődleges munkaerőpiacon regisztrált 4 millió 504 ezer dolgozó még 41 ezerrel elmarad az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer fő volt.

Hasonló a helyzet a munkanélküliséggel is: a 2025. július–szeptemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 221 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5% volt. A elmozdulások mintavételi hibahatáron belüliek, bár megjegyzendő, hogy a munkanélkiek számna 10 hóap után kúszott újra 220 ezer fölé.

A gazdaságilag aktívak (a munkaerőpiacon megjelenők) száma szintén csak minimális elmozdulást mutat, az ingadozásokba szintén belelátható egy kis javulás az utóbbi hónapokban.

