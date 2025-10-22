Egymilliárd dollár naponta: hiába a vámháború, özönlik az áru Kínából Amerikába

Naponta mintegy egymilliárd dollár értékű áru érkezik Kínából az Egyesült Államokba, és ez az összeg szeptemberben még nőtt is augusztushoz képest.
Bár az elmúlt fél évben a teljes kereskedelmi forgalom kétszámjegyű csökkenést mutatott, egyes termékek esetében 2024-hez képest növekedés figyelhető meg, dacolva a két ország közötti kereskedelmi feszült viszonnyal.
Az amerikai vámok hatása korlátozott, mivel Kína dominanciája bizonyos szektorokban - mint a ritkaföldfémek és az elektronika – nehezen helyettesíthetővé teszi termékeit, legalábbis rövid távon. Ez idővel változhat, különösen ha Trump tovább emeli a vámokat, ahogy azt többször kilátásba helyezte.
A kínai cégek idén 317 milliárd dollár értékű árut szállítottak az USA-ba, ami 17%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.
Ennek ellenére a harmadik negyedévben több mint 100 milliárd dollár értékű kínai áru érkezett az Egyesült Államokba, ami segített Pekingnek fenntartani a gazdasági növekedést és 67 milliárd dollárra növelte a kétoldalú kereskedelmi többletet.
Trump kedden egy "jó megállapodást" jósolt a közelgő, kínai kollégájával tartandó találkozóra, bár figyelmeztetett, hogy a jövő héten Dél-Koreában tartandó csúcstalálkozón várható megbeszélés még meghiúsulhat. Az amerikai elnök a ritkaföldfémeket, a fentanilt és a szójababot nevezte meg a Kínával megvitatandó legfontosabb kereskedelmi kérdéseknek.
Míg a tíz legnagyobb exportcikk szinte mindegyike visszaesett az előző év azonos negyedévéhez képest, az e-cigaretták szállítása nőtt. Az elektromos kerékpárok iránt is erős az amerikai kereslet,
a kínai cégek több mint 500 millió dollár értékben exportáltak a szeptember végéig tartó három hónapban, ami enyhe növekedést jelent az előző évhez képest.
A finomított rézkatódok exportja értékben szinte a nulláról 270 millió dollárra ugrott az elmúlt három hónapban, míg az elektromos kábelek kivitele 87%-kal, 405 millió dollárra nőtt.
A július-szeptemberi negyedévben a kínai vállalatok közel 8 milliárd dollár értékben szállítottak okostelefonokat, laptopokat, táblagépeket és számítógép-alkatrészeket az USA-ba. Bár ez kevesebb mint fele az előző év azonos időszakában eladott mennyiségnek, a magas vámok ellenére is jelentős forgalmat jelent.
A "de minimis" szabály megszüntetése ellenére, amely lehetővé tette a kis csomagok vámmentes belépését az USA-ba, az amerikai fogyasztók továbbra is milliárdos értékben vásárolnak csomagokat olyan e-kereskedelmi platformokról, mint a Shein és a Temu.
Bár 54%-os vámot vetettek ki rájuk, a kínai adatok szerint mintegy 5,4 milliárd dollár értékű kis csomagot küldtek az USA-ba azóta, hogy a Trump-adminisztráció májusban bezárta ezt a kiskaput.
A vállalkozások közötti e-kereskedelmi export is megugrott, szeptemberben 201 millió dollárra emelkedett az augusztusi 31 millió dollárról. Ez arra utalhat, hogy a kínai online platformok áttérnek az amerikai fogyasztóknak történő közvetlen értékesítésről a tömeges szállításra, majd az USA-ban kisebb csomagokra bontják azokat.
Mindezek ellenére Kína és az USA kereskedelme csökkenő tendenciát mutat, mivel Trump célja az amerikai gyártás újjáélesztése és a kritikus iparágak hazatelepítése.
A Kínából érkező szállítmányok idén már 320 milliárd dollár alá csökkentek, ami nagyjából a 2017-es, Trump első kereskedelmi háborúja előtti szintnek felel meg.
A Nemzetközi Valutaalap szerint az USA és Kína közötti kereskedelemben idén okozott kár már most súlyosabb, mint Trump első elnöksége alatt. "Az Egyesült Államok és Kína közötti kétoldalú kereskedelmi szétválás gyorsabban történik, mint a 2018-19-es vámsokkhoz képest" - állapította meg a szervezet októberi jelentésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Netflix: vártnál gyengébb profit és bevétel, esésben a részvény
A kilátások továbbra is jók.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek
A Kinzsalok bárhova lecsaphatnak Ukrajnán belül.
Így élheti túl saját magát az Otthon Start: vadiúj lakásvásárlási lehetőséget vezet be a kormány
Biztonságot növel, de kérdéseket is felvet a társasházi építményi jog.
Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot
Még nem döntött a találkozóról.
Budapesti békecsúcs: Szijjártó Péter Washingtonból üzent
A Fehér Házból érkező hírek után.
Trump orrára vágták az ajtót, Brüsszelben parolázhatnak a kínaiak
Az Európai Unió és Peking kereskedelmi képviselői már a héten találkoznak.
Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet
Egyre nagyobb vergődés az amerikai kormányzati leállás, Trumppal tárgyalnának a demokraták.
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.