Egymilliárd dollár naponta: hiába a vámháború, özönlik az áru Kínából Amerikába

Naponta mintegy egymilliárd dollár értékű áru érkezik Kínából az Egyesült Államokba, és ez az összeg szeptemberben még nőtt is augusztushoz képest.

Bár az elmúlt fél évben a teljes kereskedelmi forgalom kétszámjegyű csökkenést mutatott, egyes termékek esetében 2024-hez képest növekedés figyelhető meg, dacolva a két ország közötti kereskedelmi feszült viszonnyal.

Az amerikai vámok hatása korlátozott, mivel Kína dominanciája bizonyos szektorokban - mint a ritkaföldfémek és az elektronika – nehezen helyettesíthetővé teszi termékeit, legalábbis rövid távon. Ez idővel változhat, különösen ha Trump tovább emeli a vámokat, ahogy azt többször kilátásba helyezte.

A kínai cégek idén 317 milliárd dollár értékű árut szállítottak az USA-ba, ami 17%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.

Ennek ellenére a harmadik negyedévben több mint 100 milliárd dollár értékű kínai áru érkezett az Egyesült Államokba, ami segített Pekingnek fenntartani a gazdasági növekedést és 67 milliárd dollárra növelte a kétoldalú kereskedelmi többletet.

Trump kedden egy "jó megállapodást" jósolt a közelgő, kínai kollégájával tartandó találkozóra, bár figyelmeztetett, hogy a jövő héten Dél-Koreában tartandó csúcstalálkozón várható megbeszélés még meghiúsulhat. Az amerikai elnök a ritkaföldfémeket, a fentanilt és a szójababot nevezte meg a Kínával megvitatandó legfontosabb kereskedelmi kérdéseknek.

Míg a tíz legnagyobb exportcikk szinte mindegyike visszaesett az előző év azonos negyedévéhez képest, az e-cigaretták szállítása nőtt. Az elektromos kerékpárok iránt is erős az amerikai kereslet,

a kínai cégek több mint 500 millió dollár értékben exportáltak a szeptember végéig tartó három hónapban, ami enyhe növekedést jelent az előző évhez képest.

A finomított rézkatódok exportja értékben szinte a nulláról 270 millió dollárra ugrott az elmúlt három hónapban, míg az elektromos kábelek kivitele 87%-kal, 405 millió dollárra nőtt.

A július-szeptemberi negyedévben a kínai vállalatok közel 8 milliárd dollár értékben szállítottak okostelefonokat, laptopokat, táblagépeket és számítógép-alkatrészeket az USA-ba. Bár ez kevesebb mint fele az előző év azonos időszakában eladott mennyiségnek, a magas vámok ellenére is jelentős forgalmat jelent.

A "de minimis" szabály megszüntetése ellenére, amely lehetővé tette a kis csomagok vámmentes belépését az USA-ba, az amerikai fogyasztók továbbra is milliárdos értékben vásárolnak csomagokat olyan e-kereskedelmi platformokról, mint a Shein és a Temu.

Bár 54%-os vámot vetettek ki rájuk, a kínai adatok szerint mintegy 5,4 milliárd dollár értékű kis csomagot küldtek az USA-ba azóta, hogy a Trump-adminisztráció májusban bezárta ezt a kiskaput.

A vállalkozások közötti e-kereskedelmi export is megugrott, szeptemberben 201 millió dollárra emelkedett az augusztusi 31 millió dollárról. Ez arra utalhat, hogy a kínai online platformok áttérnek az amerikai fogyasztóknak történő közvetlen értékesítésről a tömeges szállításra, majd az USA-ban kisebb csomagokra bontják azokat.

Mindezek ellenére Kína és az USA kereskedelme csökkenő tendenciát mutat, mivel Trump célja az amerikai gyártás újjáélesztése és a kritikus iparágak hazatelepítése.

A Kínából érkező szállítmányok idén már 320 milliárd dollár alá csökkentek, ami nagyjából a 2017-es, Trump első kereskedelmi háborúja előtti szintnek felel meg.

A Nemzetközi Valutaalap szerint az USA és Kína közötti kereskedelemben idén okozott kár már most súlyosabb, mint Trump első elnöksége alatt. "Az Egyesült Államok és Kína közötti kétoldalú kereskedelmi szétválás gyorsabban történik, mint a 2018-19-es vámsokkhoz képest" - állapította meg a szervezet októberi jelentésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio