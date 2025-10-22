  • Megjelenítés
Félelmetes vírus csapott le Európában, a legrosszabbtól tartanak a hatóságok
Gazdaság

Félelmetes vírus csapott le Európában, a legrosszabbtól tartanak a hatóságok

Portfolio
Madárinfluenza-járványt azonosítottak Belgium északi részén, egy pulykatelepen.

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szerdán közölte, hogy

az eset egy északi pulykafarmon történt, miközben Európában a betegség terjedése szezonálisan erősödik.

A WOAH a belga hatóságokra hivatkozva azt is közölte, hogy a magas patogenitású H5N1-vírus 319 állatot pusztított el; a 67 110 egyedből álló állomány többi részét leölték.

Az elmúlt években a madárinfluenza terjedése számos kormányt és a baromfiágazat szereplőit aggodalommal tölti el, mivel több százmillió baromfi pusztult el vagy került kényszervágásra.

Ez ellátási zavarokat okozott, hozzájárult az élelmiszerárak emelkedéséhez, és a tudósok szerint

növelte egy újabb világjárvány kockázatát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

