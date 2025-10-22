  • Megjelenítés
Gubanc van a hatvani fővonalon - Több vonat kimarad
Gubanc van a hatvani fővonalon - Több vonat kimarad

Sorompóhiba okozott fennakadást a hatvani fővonalon, ami miatt több vonat hosszabb menetidővel közlekedik vagy teljesen kimarad a menetrendből. A MÁV tájékoztatása szerint szerda délelőtt több járat esetében is módosított menetrendre kell számítani - közölte az Index.

A hatvani fővonalon szerda reggel újabb közlekedési problémák léptek fel, miután sorompóhiba miatt fennakadás keletkezett.

A MÁV Csoport közleménye szerint az elővárosi járatok egy része rövidebb útvonalon közlekedik vagy teljesen kimarad a forgalomból.

A Gödöllőről minden óra 16 perckor a Keleti pályaudvarra induló S80-as vonatok a hiba miatt nem közlekednek. A társaság tájékoztatása szerint a fennakadás ideje alatt Rákos és Gödöllő között MÁV-buszok szállítják az utasokat.

A fővárosból kifelé tartó forgalomban is változások léptek életbe: a minden óra 5 perckor induló S80-as járatok szintén nem közlekednek. A vasúttársaság alternatív megoldásként több közlekedési eszközön is elfogadja a vasúti menetjegyeket a probléma elhárításáig.

Az utasok az M2-es metrón, a H8-as és H9-es HÉV-en, valamint a 169E buszjáraton is használhatják vasúti jegyeiket. Emellett Gödöllő és Isaszeg között a 446-as, 447-es és 448-as Volán-járatokon, illetve az Isaszeg és az Örs vezér tere között közlekedő 484-es Volán-járaton is érvényesek a vasúti menetjegyek.

A mostani üzemzavar nem egyedülálló eset a közelmúltban: hétfőn a Keleti pályaudvaron hibásodott meg a biztosítóberendezés, vasárnap este pedig a győri vonalon ütött ki tűz a biztosítóberendezés kábelcsatornájában.

