Jön az óraátállítás, így változnak az éjszakai járatok menetrendjei
Jön az óraátállítás, így változnak az éjszakai járatok menetrendjei

MTI
A vasárnap hajnali óraátállítás miatt a legtöbb éjszakai járat közlekedése nem változik a hajnali órákban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

A téli és a nyári időszámítás szerint is jár hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően azok, amelyek óránként, félóránkként vagy még sűrűbben közlekednek:

a 6-os villamos, a 100E, a 200E, a 901-es, a 907-es, a 908-as, a 908A, a 909-es, a 914-es, a 918-as, a 922-es, a 923-as, a 930-as, a 931-es, a 941-es, a 948-as, a 950-es, a 950A, a 956-os, a 960-as, a 963-as, a 966-os, a 972-es, a 973-as, a 979-es, a 979A, a 990-es, a 994-es, a 994B és a 998-as autóbusz, illetve a 937-es: a Bécsi út / Vörösvári úttól 2:36-kor, illetve az Erdőalja úttól 2:40-kor induló járat (telebusz-jelleggel); a 938-as: a Csepel, Szent Imre térről 2:52-kor induló járat; a 943-as: a Békásmegyerről 2:23-kor, illetve a Szentendréről 2:50-kor induló járat; a 948-as: a Szent Imre tértől 2:45-kor induló járat Csepel felé; a 964-es: a Solymárról a 2:07-kor induló járat; a 980-as: a Rákoskeresztúr, városközponttól a 2:20-kor és a 2:54-kor, valamint a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2:52-kor induló járat; a 996-os: az Újpest-központból 2:38-kor induló járat; a 996A: a Cinkotai autóbuszgarázstól 2:10-kor induló járat; a 999-es: a Dél-pesti autóbuszgarázstól 2:43-kor induló járat.

Csak a nyári időszámítás szerint indulnak el a végállomásokról 2 és 3 óra között a 907A, a 909A, a 914A, a 922B, a 931A, a 934-es, 973A buszjáratok, valamint a 922B: a Széll Kálmán térről 2:48-kor Zsámbékra induló járat, illetve az onnan 2:00-kor a Széll Kálmán térre induló járat; a 956-os: a Széll Kálmán térről 2:27-kor Hűvösvölgybe induló járat; a 996A: az Újpest-központtól 2:08-kor induló járat.

Csak a téli időszámítás szerint közlekednek a végállomásokról 2 és 3 óra között az alábbi járatok: a 940-es: a Budaörsi lakótelepről 2:52-kor induló járat, a 990-es: a Rákoskeresztúrról Rákoskert felé 2:46-kor induló járat, a 992-es: a 2:50-kor Gödöllőről induló járat.

Néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál – egy-két indulás időpontja a fentiektől eltérően változik, az alábbiak szerint: a 914A busz: a Határ úttól 3:16-kor induló járat a téli időszámítás szerint 2:16-kor, az Újpest-központtól 3:02-kor induló járat pedig a téli időszámítás szerint 2:02-kor indul. A 918-as busz: a nyári időszámítás szerint 2:22-kor és 2:52-kor a Kelenföld vasútállomástól induló buszok csak Óbuda, Bogdáni útig közlekednek. A 922-es busz: a téli időszámítás szerint a Széll Kálmán térről 2:18-kor és 2:48-kor, Budakesziről 2:23-kor és 2:53-kor is indul autóbusz. A 938-as busz: a nyári időszámítás szerint Csepel, Szent Imre térről 1:52-kor és 2:52-kor induló busz is Szigetszentmiklósig közlekedik, és onnan a nyári és a téli időszámítás szerint is 2:22-kor indulnak vissza. A 956-os busz: Hűvösvölgyből a nyári időszámítás szerint 2:29-kor induló járat Rákoskeresztúr, városközpont után tovább közlekedik Pécel, Kun József utcáig. A 972-es busz: a Móricz Zsigmond körtérről nyári időszámítás szerint 2:36-kor induló járat a Tükörhegy érintése után a törökbálinti Márta utcát is érintve közlekedik a Nyár utcáig. A 990-es busz: a nyári időszámítás szerint Normafától 2:51-kor induló járat a teljes vonalon, Rákoskert érintésével közlekedik. A 999-es busz: a téli időszámítás szerint 2:20-kor is indul busz a Határ úttól.

A 916-os és a 968-as járatok közlekedését az óraátállítás nem befolyásolja.

