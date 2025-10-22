Karácsony Gergely: ha ebben a hónapban nem oldódik meg a helyzet, ellehetetlenül a Sziget

A Telex információi szerint a bizottság mai ülésén sem született döntés a területhasználati szerződés felbontásáról, amely elengedhetetlen lenne a fesztivál jövő évi megrendezéséhez. Karácsony Gergely főpolgármester korábban hangsúlyozta:
csak akkor lehet jövőre Sziget, ha a jelenlegi szerződést felbontják, és újat kötnek a fesztivál várhatóan magyar tulajdonosaival.
A változtatás azért vált szükségessé, mert a Sziget külföldi tulajdonosa kivonul a fesztivál mögül. A rendezvény megmentéséről Gerendai Károly, a korábbi alapító tárgyal több potenciális hazai befektetővel. A múlt héten már napirendre került a területhasználati megállapodás megszüntetése, de akkor a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza Párt képviselői pedig tartózkodtak.
Karácsony Gergely szerint kritikus a helyzet, mivel ha
ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.
A legtöbb nagy zenei fesztivál már ezekben a hetekben jelenti be fellépőit és indítja el a jegyértékesítést, míg a Szigetnél egyelőre csak előregisztrációra van lehetőség.
A Sziget korábban jelezte, hogy a külföldi tulajdonos üzleti döntése áll a háttérben, és abban bíznak, hogy egy új, magyar tulajdonosi háttérrel és Gerendai Károly visszatérésével sikerül megmenteni a fesztivált.
Címlapkép forrása: Portfolio
