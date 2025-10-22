  • Megjelenítés
Karácsony Gergely: ha ebben a hónapban nem oldódik meg a helyzet, ellehetetlenül a Sziget
Karácsony Gergely: ha ebben a hónapban nem oldódik meg a helyzet, ellehetetlenül a Sziget

Továbbra is bizonytalan a Sziget Fesztivál jövője, miután másodszor sem sikerült elfogadni a fővárosi Tulajdonosi Bizottságban azt a javaslatot, amely megszüntetné a Sziget Zrt.-vel kötött területhasználati megállapodást, ami az új tulajdonosi struktúra kialakításához lenne szükséges - tudósított a Telex.

A Telex információi szerint a bizottság mai ülésén sem született döntés a területhasználati szerződés felbontásáról, amely elengedhetetlen lenne a fesztivál jövő évi megrendezéséhez. Karácsony Gergely főpolgármester korábban hangsúlyozta:

csak akkor lehet jövőre Sziget, ha a jelenlegi szerződést felbontják, és újat kötnek a fesztivál várhatóan magyar tulajdonosaival.

A változtatás azért vált szükségessé, mert a Sziget külföldi tulajdonosa kivonul a fesztivál mögül. A rendezvény megmentéséről Gerendai Károly, a korábbi alapító tárgyal több potenciális hazai befektetővel. A múlt héten már napirendre került a területhasználati megállapodás megszüntetése, de akkor a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza Párt képviselői pedig tartózkodtak.

Karácsony Gergely szerint kritikus a helyzet, mivel ha

ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget.

A legtöbb nagy zenei fesztivál már ezekben a hetekben jelenti be fellépőit és indítja el a jegyértékesítést, míg a Szigetnél egyelőre csak előregisztrációra van lehetőség.

A Sziget korábban jelezte, hogy a külföldi tulajdonos üzleti döntése áll a háttérben, és abban bíznak, hogy egy új, magyar tulajdonosi háttérrel és Gerendai Károly visszatérésével sikerül megmenteni a fesztivált.

