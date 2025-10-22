Kereskedelmi háború: drámai lépésre készül Donald Trump

Bár a terv nem az egyetlen lehetőség az asztalon, de beváltaná Donald Trump elnök e hónap elején tett fenyegetését, miszerint megtiltja a Kínába irányuló "kritikus szoftverek" exportját, korlátozva az olyan termékek globális szállítását, amelyek amerikai szoftvert tartalmaznak, vagy amelyeket amerikai szoftver felhasználásával állítottak elő.
Október 10-én Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében közölte, hogy november 1-jéig további, 100%-os vámokat vet ki a Kínából az Egyesült Államokba irányuló szállítmányokra, valamint további részletek nélkül új exportellenőrzéseket vezet be "minden kritikus szoftverre".
A Reuters hírügynökség értékelése szerint azzal, hogy ilyen ellenőrzéseket fontolgat az amerikai kormányzat, azt mutatja, hogy Trump a Kínával való leszámolás drámai eszkalációját mérlegeli, még akkor is, ha az amerikai kormányzaton belül egyesek az óvatosabb megközelítést támogatják.
A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni. Az exportellenőrzéseket felügyelő Kereskedelmi Minisztérium szintén nem válaszolt a hírügyökség megkeresésére, akinek név nélkül nyilatkoztak a forrásai.
A kínai nagykövetség szóvivője nem kommentálta a szóban forgó konkrét amerikai intézkedéseket, de azt mondta, hogy Kína ellenzi, hogy az Egyesült Államok "egyoldalú, hosszú távú joghatósági intézkedéseket vezessen be", és fogadkozott, hogy "határozott intézkedéseket tesz törvényes jogai és érdekei védelmében", ha az Egyesült Államok az általa rossznak tartott úton halad tovább.
Az egyik forrás szerint a kormányzat tisztviselői bejelenthetik az intézkedést, hogy nyomást gyakoroljanak Kínára, de megállnak a végrehajtás előtt. Szűkebb körű politikai javaslatokat is megvitatnak - mondták a Reuters más forrásai.
Minden elképzelhető dolog amerikai szoftverrel készül
- jelezte az egyik forrás, kiemelve a javasolt intézkedés széles hatókörét.
A lépés megzavarhatja a Kínával folytatott globális kereskedelmet, különösen a technológiai termékek esetében, és ha teljes mértékben megvalósul, az amerikai gazdaságnak is sokba kerülhet.
Az intézkedés elfogadása esetén a Biden-kormányzat által Moszkvára az ukrajnai 2022-es inváziót követően bevezetett korlátozásokhoz hasonlót jelentene. Ezek a szabályok korlátozták az amerikai technológia vagy szoftver felhasználásával világszerte gyártott termékek Oroszországba irányuló exportját.
Trump Truth Social posztja mindössze három héttel a Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában korábban bejelentett találkozója előtt érkezett, és egy nappal azután, hogy Kína drámaian kiterjesztette a ritkaföldfémekre vonatkozó exportellenőrzését. Kína uralja az ilyen elemek piacát, amelyek nélkülözhetetlenek a technológiai gyártáshoz.
Míg Trump januári hivatalba lépése óta egy sor vámot vetett ki Kínára, ingadozott a Pekinggel szembeni exportkorlátozások alkalmazásában: először szigorú új korlátozásokat vezetett be az Nvidia AI-chipek, valamint a chiptervezési szoftverek Kínába irányuló szállításaira, majd később eltörölte azokat.
Kína a múlt hónapban kifejezte ellenállását a Trump-kormányzat azon szabályával szemben, amely korlátozza az amerikai cégeket abban, hogy ne szállítsanak árukat és technológiát olyan vállalatoknak, amelyek legalább 50 százalékban szankciókkal sújtott kínai cégek tulajdonában vannak.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
