Megérkezett az előrejelzés: megvan, mikor áll be változás Magyarország időjárásában

Október 23-án, a nemzeti ünnepen napközben még kora nyárias, kellemes idő várható hazánkban, a csúcshőmérséklet többfelé a 25 Celsius-fok környékén alakul majd.

Az esti órákban azonban markáns fordulat jön, ugyanis nyugat felől hidegfront közelíti meg az országot.

A frontrendszer az Alpokon áthaladva éri el a Dunántúlt, és jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.

A friss modellfutások szerint

Északnyugat-Magyarországon különösen intenzív esőzés valószínű, Sokfelé 30-40 milliméter, néhol akár 50 milliméter is lehullhat.

Az előrejelzett mennyiségek alapján úgy tűnik, egyes területeken a csapadék egyetlen nap alatt elérheti az októberi átlagos csapadékmennyiséget is.

A frontrendszer mentén markáns összeáramlási zóna alakul ki, ami intenzív záporokat és zivatarokat indíthat. A viharokat felhőszakadás, kisméretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik.

A front átvonulása után, pénteken továbbra is instabil marad a légkör. Élénk, helyenként erős szélre, gomolyfelhős időre és szórványos záporokra, helyenként zivatarokra lehet számítani országszerte.

