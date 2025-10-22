Megérkezett az előrejelzés: megvan, mikor áll be változás Magyarország időjárásában

Október 23-án, a nemzeti ünnepen napközben még kora nyárias, kellemes idő várható hazánkban, a csúcshőmérséklet többfelé a 25 Celsius-fok környékén alakul majd.
Az esti órákban azonban markáns fordulat jön, ugyanis nyugat felől hidegfront közelíti meg az országot.
A frontrendszer az Alpokon áthaladva éri el a Dunántúlt, és jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
A friss modellfutások szerint
Északnyugat-Magyarországon különösen intenzív esőzés valószínű, Sokfelé 30-40 milliméter, néhol akár 50 milliméter is lehullhat.
Az előrejelzett mennyiségek alapján úgy tűnik, egyes területeken a csapadék egyetlen nap alatt elérheti az októberi átlagos csapadékmennyiséget is.
A frontrendszer mentén markáns összeáramlási zóna alakul ki, ami intenzív záporokat és zivatarokat indíthat. A viharokat felhőszakadás, kisméretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik.
A front átvonulása után, pénteken továbbra is instabil marad a légkör. Élénk, helyenként erős szélre, gomolyfelhős időre és szórványos záporokra, helyenként zivatarokra lehet számítani országszerte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
