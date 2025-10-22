Régiós sikertörténet: így vált Magyarország a közép-kelet-európai árampiac egyik motorjává

Az európai tagállamokban alapvetően kétféle tőzsdei modell figyelhető meg:
- egyes országok - például Magyarország - monopolpiaci struktúrában működtetik tőzsdéiket,
- míg mások, elsősorban Nyugat-Európában, versengő tőzsdei környezetet alakítottak ki.
A hazai áramtőzsde az indulásakor tudatosan a legjobb nyugat-európai gyakorlatokat követte, hogy egy nemzetközi szereplők számára is könnyen hozzáférhető, kompatibilis, szervezett piaci platformot hozzon létre. A koncepció sikeres megvalósítását pedig a MAVIR, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), valamint az Energiaügyi Minisztérium támogatása, továbbá a hazai energiakereskedői közösség együttműködése is segítette.
Kezdetben a menedzsment célja az volt, hogy a tagsággal szoros együttműködésben olyan kereskedési teret alakítsunk ki, amelyben minden piaci szereplő megtalálja a maga boldogulását. Meggyőződésünk, hogy a személyes kapcsolatok kiépítése a kereskedőkkel nemcsak érték, hanem a hosszú távú siker kulcsa is
- emelte ki dr. Vajta Mátyás, a HUPX Zrt. vezérigazgatója.
Együttműködés határokon át: ADEX és a régiós integráció
A HUPX 2024-ben a szlovén BSP SouthPool és a szerb SEEPEX tőzsdékkel közösen megalakította az ADEX csoportot, amely mára
a közép- és délkelet-európai régió vezető energiatőzsdéjévé vált.
Az együttműködés célja egy olyan integrált, de lokálisan működő tőzsdei struktúra létrehozása volt, amely egyablakos („one-stop-shop”) szolgáltatást kínál a tagok számára, egyszerűsítve többek között az onboarding folyamatokat, az adatszolgáltatást és az elszámolást.
A közös célok ellenére azonban a gyakorlati megvalósítás számos kihívást rejtett magában.
A régiós integráció mindig komoly előkészítést és koordinációt igényel, különösen akkor, ha eltérő szabályozási környezetek találkoznak. Egy ilyen együttműködés nemcsak technikai, hanem jogi szempontból is összetett feladat, hiszen az uniós és nem uniós szabályozási keretek összehangolása – például a piac-összekapcsolás vagy az adatkezelés terén – számos kihívást rejt magában
- összegezte Simon Gábor, a DLA Piper Hungary Energia szakterületének vezetője.
Ennek ellenére a technológiai harmonizáció már a kezdetektől meg tudott indulni, ugyanis a résztvevő tőzsdék közös kereskedési és elszámolási infrastruktúrát használtak, ami lehetővé tette a hatékony és zökkenőmentes működést.
Innovatív termékek és fenntarthatósági küldetés
Jelenleg a HUPX három fő piacot működtet:
- a másnapi aukciót (DAM),
- az aukciós intraday (IDA), valamint
- a folyamatos kereskedésű intraday (IDC) piacokat.
Ezek a platformok különböző időhorizontokat és kereskedési stratégiákat szolgálnak ki, és egyre több optimalizációs lehetőséget kínálnak a piaci szereplők számára - különösen a villamosenergia-tárolók megjelenésével és egyre szélesebb körű elterjedésével.
A hazai áramtőzsde sajátossága, hogy bár monopolpiacként működik, mégis aktívan részt vesz a régiós versenyben. Ennek megfelelően kiemelten fontos, hogy piaci alapon is versenyképes maradjon. Ezt a törekvést támogatja a magyar spot piac magas érettségi szintje és likviditása, amelynek köszönhetően a „HUPX régió” fogalma mára széles körben ismertté vált a szakmai közösségben.
A zöld átmenet támogatása érdekében a HUPX 2022-ben elindította a származási garancia (GO) piacot, amely mára európai szinten sztenderdizált zöldenergia-termékeket kínál. A piac minden termelő és kereskedő számára nyitott, és jelenleg már több mint egy tucat európai országból zajlik rajta aktív kereskedés.
A HUPX célul tűzte ki a zöld átmenet támogatását. A származási garancia a transzparens zöld termékek zászlóshajója, és a jövőben várhatóan még szigorúbb ESG-feltételekhez igazodva fejlődik tovább – például a PPA-k tőzsdei kereskedelme vagy a valós időhöz és lokációhoz közeli, granuláris származási garanciák irányába
- összegezte Pintér László, a HUPX Zrt. kereskedelmi vezetője.
Jövőkép: elektrifikáció, digitális transzformáció
A digitalizáció, az adatközpontok és az AI-technológiák terjedése várhatóan jelentős többletenergia-igényt generál,
ami új lendületet adhat az elektrifikációnak a régióban és Magyarországon is.
Egy jól megtervezett energiapiaci modell, amely lépést tart a technológiai fejlődéssel és ezzel összhangban növeli a villamosenergia-rendszer stabilitását, a szervezett villamosenergia-piacok - így a HUPX - számára is új növekedési lehetőségeket teremthet.
Fontos fejlődési állomás a HUPX Labs, a HUPX innovációs és adatplatformjának elindulása is, amely naprakész, digitális hozzáférést biztosít a tőzsdei adatokhoz. A platform támogatja a piaci szereplőket az adatvezérelt döntéshozatalban, például API-n keresztül elérhető kereskedési információkkal és vizualizációs eszközökkel.
A kereskedők számára a HUPX jövőképe egyértelműen a határokon átnyúló, egyszerűbb és gyorsabb kereskedés irányába mutat. Az ADEX csoporton belüli integráció, a közös infrastruktúra és a digitális fejlesztések – mint a HUPX Labs – mind azt szolgálják, hogy a piaci szereplők hatékonyabban, átláthatóbban és rugalmasabban tudjanak reagálni a gyorsan változó energiapiaci környezetre. A cél az ADEX piacainak olyan irányú folyamatos fejlesztése, ahol a kereskedés nemcsak technikailag gördülékeny, hanem az üzleti kondíciókat és termékpalettát tekintve is versenyképes.
