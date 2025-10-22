  • Megjelenítés
Szijjártó Péter bejelentette, hogy amerikai fűtőelemek érkezhetnek a Paksi Atomerőműbe
Szijjártó Péter bejelentette, hogy amerikai fűtőelemek érkezhetnek a Paksi Atomerőműbe

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenleg Washingtoban van, ahol az amerikai energiaügyi miniszterhelyettessel és a Westinghouse vállalat képviselőivel egyeztet a magyar nukleáris fejlesztésekről. A megbeszélések célja a magyar atomerőművi fűtőelemek beszerzésének diverzifikálása, vagyis hogy Magyarország az orosz beszállítók mellett az Egyesült Államokból is vásárolhasson fűtőanyagot - mondta Facebook videójában.

A miniszter kiemelte, hogy Magyarország energiabiztonsága és rezsivédelme a nukleáris kapacitások bővítésén alapul, majd hozzátette:

jelenleg működő négy paksi blokk élettartamát meghosszabbítják, és épül két új reaktor is, amivel nő az ország nukleáris teljesítménye. A nukleáris energia stabil, kiszámítható és olcsó áramot biztosít a magyar családok és a gazdaság számára

- fogalmazott Szijjártó.

A tervek szerint a növekvő igény miatt több fűtőelemre lesz szükség, ezért

az orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett megkezdjük az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben az Egyesült Államokból származó nukleáris fűtőelemek is hozzájárulhassanak a megnövekedett magyar nukleáris teljesítmény előállításához

- mondta Szijjártó. Hozzátette: "ez nem a meglévő orosz beszállítói kapcsolatok feladása, hanem új beszállítói források kiépítése...ez az úgynevezett diverzifikálás".

Szijjártó szerint a bővülő nukleáris kapacitás nemcsak az energiaárak alacsonyan tartását segíti, hanem Magyarország versenyképességét is javítja. Az új együttműködés szerinte „komoly mérföldkő” a magyar-amerikai kapcsolatokban, és a nukleáris energia területe a két ország egyik sikertörténetévé válhat.

Nem előzmények nélküli a bejelentés

Tavasszal írtunk arról, hogy látványosan felerősödött az amerikai érdeklődés a magyar nukleáris szektor iránt. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tartott háttérbeszélgetésen Justin P. Friedman, az amerikai külügyminisztérium nukleáris energetikai versenyképességgel foglalkozó szenior tanácsadója bejelentette: a Westinghouse Electric Company készen áll arra, hogy a Paksi Atomerőmű számára fűtőelemeket szállítson, akár az orosz TVEL által biztosított üzemanyag részleges kiváltására is.

Friedman akkor azt mondta, hogy személyesen járt a Paksi Atomerőműben, ahol meggyőződött a létesítmény biztonságos működéséről, és hangsúlyozta, hogy

a Westinghouse technológiailag képes a VVER-440 típusú reaktorok ellátására is.

A magyar kormány már a háború kitörése után elkezdte a fűtőanyag-beszerzések diverzifikálását: tavaly szerződést kötött a francia Framatome-mal, amely 2027-től szállít majd Paksra, és most az amerikai kapcsolat bővítésével még tovább csökkenthetők a kitettségek. Friedman ugyanakkor azt is jelezte, hogy az Egyesült Államok nemcsak a fűtőanyag-piacon, hanem a kis moduláris reaktorok (SMR) fejlesztésében is együttműködne Magyarországgal.

Címlapkép forrása: MTI

