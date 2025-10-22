  • Megjelenítés
Szijjártó Péter: Lesz békecsúcs Budapesten!
Szijjártó Péter: Lesz békecsúcs Budapesten!

Közös képet posztolt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel Facebook oldalára.

Szijjártó Péter a nap legfontosabb találkozójaként jellemezte a Rubioval történt találkozót,

melynek egyik napirendi pontja a budapesti Békecsúcs.

A külgazdasági és külügyminiszter jó hangulatúként és pozitívként értékelte a találkozót. Azt is elmondta, hogy lesz békecsúcs, azt azonban még nem tudni, hogy mikor.

Hangsúlyozta, hogy az amerikaiak nem mondtak még le a békéről. Szó volt emelett Orbán Viktor jövőbeli washingtoni látogatásáról is, erről azonban nem közölt további részleteket Szijjártó.

