  • Megjelenítés
Teljes lezárás az M5-ösön: egy kamion átszakította a szalagkorlátot
Gazdaság

Teljes lezárás az M5-ösön: egy kamion átszakította a szalagkorlátot

MTI
Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát Balástya közelében szerda este - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták, hogy egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A baleset helyszínén egy személyautó a sérült szalagkorlátnak ütközött. A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
trump bessent
Gazdaság
Trumpék nem nyugszanak: olyan szankciók jönnek Oroszország ellen, amilyenek még nem voltak
Pénzcentrum
Ezért keresnek többet a fiatalok a hanyatló Nyugaton: Magyarország lemaradása megdöbbentő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility