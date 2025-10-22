Teljes lezárás az M5-ösön: egy kamion átszakította a szalagkorlátot

Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát Balástya közelében szerda este - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták, hogy egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A baleset helyszínén egy személyautó a sérült szalagkorlátnak ütközött. A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.

