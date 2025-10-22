  • Megjelenítés
Váratlan üzemanyaghiány a budapesti repülőtéren, korlátozások léptek életbe
MTI
|
Portfolio
Az ellátási láncban jelentkező fennakadások miatt átmenetileg kevesebb kerozin érkezik a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre - közölte a repülőteret üzemeltető Budapest Airport szerdán az MTI-vel.

Azt írták: annak érdekében, hogy a kerozinkészlet ne csökkenjen az operatív minimum alá, az üzemanyag-kiszolgálók arra kérték a légitársaságokat, hogy optimalizálják üzemanyag-felvételüket,

vagyis Budapesten csak minimális mennyiségű, a kiinduló repülőtereken pedig több üzemanyagot vegyenek fel, amíg a készletek helyre nem állnak.

A jelenlegi intézkedés október végéig áll fenn - tették hozzá. A közleményben hangsúlyozták: a repülőtér jelenleg fennakadás nélkül üzemel. Járatkésés vagy törlés nincs.

