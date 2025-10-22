Véget ér a 295 darab EU-s kereskedési helyszín káosza, radikális változás jön

Lagarde a frankfurti Finance & Future Summit konferencián kijelentette, hogy a blokk 2023-ban működő 295 kereskedési helyszíne, 14 központi szerződő fele és 32 központi értéktára olyan mértékű széttagoltságot jelent, amelyet

a döntéshozóknak kezelniük és konszolidálniuk kell, így támogatását fejezte ki Friedrich Merz német kancellár hasonló kezdeményezése mellett.

„Ez a széttagoltság elszívja a likviditást, kevésbé vonzóvá teszi az európai piacot a tőzsdei bevezetések számára, és arra készteti vállalatainkat, hogy külföldön keressenek tőkét” – mondta Lagarde. Hozzátette, hogy

ez a széttagoltság éppen akkor jelentkezik, amikor a finanszírozás minden eddiginél fontosabb Európa törekvései szempontjából

– utalva a megújuló energiákba és a biztonságba történő beruházási igényekre.

Merz a múlt héten egy páneurópai tőzsde létrehozását szorgalmazta, amely segítené az európai vállalatokat az amerikai és ázsiai versenytársakkal szemben. A kezdeményezést Lars Klingbeil pénzügyminiszter és Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke is támogatta, bár mindketten hangsúlyozták, hogy ez végső soron az érintett vállalatok döntése lesz.

Lagarde már a múlt héten Washingtonban is üdvözölte Merz javaslatát, kiemelve, hogy a kancellár egységesebb tőkepiacokra vonatkozó felhívása "sokat jelent". A szerdai eseményen megismételte, hogy "nagyon üdvözli" Merz kijelentéseit.

„Ha komolyan gondoljuk az előrelépést, be kell fejeznünk a bankunió kialakítását, és ugyanezt a logikát gyorsabban kell alkalmaznunk a tőkepiacokra is: egységes szabályozás, egységes felügyelet és a tőzsdék konszolidációja” – hangsúlyozta.

Ugyanezen a rendezvényen Boris Rhein, Hessen tartomány miniszterelnöke - aki szintén a konzervatív CDU tagja - támogatását fejezte ki Merz közös európai tőzsde létrehozására irányuló elképzelése mellett. "Az Egyesült Államokhoz képest például a tőkepiac túlságosan széttagolt" - mondta, hozzátéve: "Szeretném hangsúlyozni, hogy a helyszínnek természetesen itt, a vezető pénzügyi központban kell lennie."

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ