A 390-et kerülgeti a forint Trump újabb szankciói után

Nem csak támaszt, hanem ugródeszkát találhatott az euró-forint árfolyam a korábbi bejegyzésben említett 389,3–389,4 közötti sávban. Az árjegyzés ugyanis már nem hogy a 390-es szintet,

hanem lassacskán a 391-et ostromolja.

Eközben a gyengülés a dollárral szemben is megmaradt,

amely közel került a 337-es szinthez.

Úgy tűnik tehát, hogy a befektetői hangulatot továbbra is a nemzetközi kockázatkerülés - és ezzel párhuzamosan a kisebb devizákból való menekülés, valamint a dollár globális erősödése - határozza meg.